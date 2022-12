Sterling keert terug in Engelse selectie na gewapende overval op zijn huis

Raheem Sterling stapt weer op het vliegtuig naar Qatar voor de laatste wedstrijden van het WK voetbal. De Engelse aanvaller vloog recent terug naar zijn thuisland, omdat er een overval op zijn huis had plaatsgevonden.

De Engelse politie heeft woensdag twee mensen aangehouden voor een inbraak in de omgeving van het huis van Sterling en zijn familie. De autoriteiten konden daarbij niet bevestigen of er een link was met de inbraak bij het huis van de speler van Chelsea.

Sterling was in de eerste twee wedstrijden basisspeler bij 'The Three Lions'. In het derde groepsduel zat hij de hele wedstrijd op de bank. Zonder de snelle vleugelspeler won Engeland zondag in de achtste finales simpel van Senegal (3-0).