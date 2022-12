Van Dijk ziet hongerig Oranje in aanloop naar kwartfinale: 'We hebben een droom'

Virgil van Dijk leeft met vertrouwen toe naar de kwartfinale tegen Argentinië op het WK voetbal in Qatar. De captain ziet een stijgende lijn bij Oranje, dat droomt van de wereldtitel.

"Tegen de Verenigde Staten hebben we bij vlagen goed voetbal laten zien en een wereldgoal gemaakt", doelt hij op de 1-0 van Memphis Depay. De spits van Oranje rondde af na een aanval met liefst twintig passes.

"Natuurlijk zijn er nog steeds verbeterpunten, maar we zijn op de goede weg. Die lijn willen we tegen Argentinië doortrekken."

De kwartfinale van vrijdag wordt voor de 31-jarige Van Dijk, die in 2015 debuteerde in Oranje, de belangrijkste interland tot dusver in zijn carrière. Hij hoopt dat hij in Qatar nog belangrijkere wedstrijden gaat spelen.

"We hebben een droom, die we in drie wedstrijden kunnen laten uitkomen. Nu moeten we het doen, dat weet iedereen. We hebben honger, we willen succes."

'Messi is misschien wel de beste speler aller tijden'

Van Dijk erkent dat Oranje met Argentinië de zwaarste tegenstander tot dusver op dit WK tegenkomt. Hij benadrukte al eerder dat de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni meer is dan alleen Lionel Messi en doet dat nu weer.

"Het wordt niet Nederland tegen Messi. Het wordt Nederland tegen Argentinië. Er zijn meer Argentijnen die het verschil kunnen maken, al moeten we Messi wel in de gaten houden. En dat gaan we doen."

"Messi is misschien wel de beste speler aller tijden. Hij en Cristiano Ronaldo hebben het internationale voetbal de afgelopen twee decennia gedomineerd."

Nederland-Argentinië in het Lusail Stadium begint vrijdag om 20.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz.

