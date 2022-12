WK-programma Marokko vervolgt sprookje en titanenstrijd in Al Khor

De fraaie affiches Marokko-Portugal en Engeland-Frankrijk vormen zaterdag het sluitstuk van de kwartfinales op het WK voetbal in Qatar. Marokko hoopt het nu al historische toernooi extra glans te geven, terwijl we bij Engeland-Frankrijk hoe dan ook afscheid nemen van een titelkandidaat.

WK-programma 10 december

16.00 uur: Marokko-Portugal

Scheidsrechter: Facundo Tello (Arg)

Facundo Tello (Arg) Stadion: Al Thumama Stadium in Doha

Al Thumama Stadium in Doha Deze spelers staan op scherp: Abdelhamid Sabiri, Sofyan Amrabat, Romain Saïss (Marokko), João Félix, Rúben Dias, Rúben Neves en Bruno Fernandes (Portugal)

Met de eerste kwartfinaleplaats ooit op een WK is het toernooi al meer dan geslaagd voor Marokko, maar het sprookje kan nog veel mooier worden voor de 'Leeuwen van de Atlas'. Niet alleen voor het land, maar voor het hele continent. Nog nooit slaagde een Afrikaans land erin de halve finales van het WK te bereiken.

De vraag is vooral of Marokko het, net als tegen Spanje, achterin hermetisch gesloten weet te houden. De ploeg van Hakim Ziyech en Sofyan Amrabat is na zeven wedstrijden onder bondscoach Walid Regragui nog ongeslagen en kreeg in die duels maar één doelpunt tegen. Dat was overigens een eigen goal.

Bij Portugal gaat het eigenlijk vooral over Cristiano Ronaldo. De vedette was vóór het WK al onderwerp van gesprek vanwege een vernietigend interview over alles en iedereen bij Manchester United, maar in Qatar eist hij ook weer de aandacht op. Bondscoach Fernando Santos was niet te spreken over de reactie van Ronaldo na zijn wissel tegen Zuid-Korea en hield hem in de achtste finales buiten de basis.

De kwestie leidde weer tot speculaties in de Portugese media, die schreven dat de gepasseerde Ronaldo in een verhit gesprek met Santos gedreigd zou hebben het WK te verlaten. De Portugese voetbalbond voelde zich zelfs genoodzaakt om de berichten in een officiële verklaring naar het rijk der fabelen te verwijzen. Daarmee is de storm misschien even gaan liggen, maar van rust is absoluut geen sprake bij de Europees kampioen van 2016.

Weetje: Regragui is de eerste Afrikaanse coach die in de kwartfinales van het WK staat. Ook Kameroen (1990), Senegal (2002) en Ghana (2010) haalden de laatste acht, maar zij stonden toen niet onder leiding van een Afrikaan.

Balans eerdere ontmoetingen: 1 zege Marokko, 0 gelijke spelen, 1 zege Portugal

Doelman Yassine Bounou was de gevierde man na zijn heldenrol in de penaltyserie tegen Spanje. Foto: Getty Images

Engeland-Frankrijk

Scheidsrechter: Wilton Sampaio (Bra)

Wilton Sampaio (Bra) Stadion: Al Bayt Stadium in Al Khor

Al Bayt Stadium in Al Khor Deze spelers staan op scherp: Aurélien Tchouaméni en Jules Koundé (Frankrijk)

Nederland-Argentinië even buiten beschouwing gelaten is Engeland-Frankrijk toch wel hét affiche van de knock-outfase tot dusver. De verliezend EK-finalist van 2021, die al tijden snakt naar de eerste wereldtitel sinds 1966, tegen het sterrenensemble dat 4,5 jaar geleden nog wereldkampioen werd in Rusland.

De Engelse verdedigers zullen hun handen vol hebben aan de Franse aanvallers. De ontketende Kylian Mbappé is met vijf doelpunten topscorer op dit WK en ook Olivier Giroud kan vrijuit voetballen. De spits scoorde al drie keer in Qatar en passeerde daardoor Thierry Henry als topscorer aller tijden van Frankrijk.

Overigens zit Engeland ook niet verlegen om doelpunten. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate scoorde al twaalf keer op dit WK en was daarmee na de achtste finales het productiefste land in Qatar. Bovendien komen de treffers niet altijd van dezelfde persoon: Engeland telt tot dusver acht verschillende doelpuntenmakers. Een van hen is Raheem Sterling. De aanvaller verliet het WK vanwege een gewapende overval bij hem thuis, maar voegde zich vrijdag weer bij de selectie.

Engeland kan voor het eerst op twee achtereenvolgende WK's de halve finales halen, maar het ging ook regelmatig mis. In 1954, 1962, 1970, 1986, 2002 en 2006 waren de kwartfinales het eindstation. Geen enkel ander land werd op het WK vaker in die fase van het toernooi uitgeschakeld.

Weetje: Het WK werd slechts twee keer gewonnen door de titelverdediger (Italië in 1938 en Brazilië in 1962). Na 1998 is het überhaupt niet meer voorgekomen dat een land als regerend wereldkampioen de laatste vier van het mondiale eindtoernooi haalde.

Balans eerdere ontmoetingen: 9 zeges Engeland, 5 gelijke spelen, 17 zeges Frankrijk

Harry Kane en Kylian Mbappé hopen hun doelpuntentotaal op het WK op te vijzelen. Foto: Getty Images

