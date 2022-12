Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Engeland-Frankrijk vormt zaterdag het sluitstuk van de kwartfinales op het WK voetbal in Qatar. Het is voor het eerst sinds 1982 dat beide Europese grootmachten elkaar treffen op het hoogste podium.

Nederland-Argentinië even buiten beschouwing gelaten is Engeland-Frankrijk toch wel hét affiche van de knock-outfase tot dusver. De verliezend EK-finalist van 2021, die al tijden snakt naar de eerste wereldtitel sinds 1966, tegen het sterrenensemble dat 4,5 jaar geleden nog wereldkampioen werd in Rusland.