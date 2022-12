Vinícius negeert kritiek op dansjes Brazilië: 'Hopelijk kunnen we er meer doen'

Vinícius Júnior trekt zich niets aan van de kritiek die de Brazilianen hebben gekregen op de dansjes waarmee ze maandag hun doelpunten vierden in het achtstefinaleduel met Zuid-Korea (4-1). De aanvaller van Real Madrid benadrukt dat de 'Goddelijke Kanaries' niks gaan veranderen op het WK.

"Mensen vinden het leuk om te klagen als ze anderen blij zien. En wij Brazilianen zijn altijd erg blij", zei de 22-jarige Vinícius woensdag tijdens een persmoment. "Een doelpunt maken is het belangrijkste in het voetbal. Op een WK worden we daar als spelers en land heel erg gelukkig van."

Brazilië was in de eerste helft tegen Zuid-Korea een klasse apart en leidde na 36 minuten al met 4-0. Elke treffer werd gevierd met een bijpassend dansje. Na de 3-0 werd ook bondscoach Tite bij de festiviteiten betrokken en deed de keuzeheer mee aan de zogenoemde pigeon dance.

Niet iedereen kon de dansjes waarderen. Onder anderen oud-prof Roy Keane, analist bij ITV, vond het respectloos naar de tegenstander. Tite gaf na de wedstrijd tegen Zuid-Korea al aan dat de dansjes puur een uiting van blijdschap zijn. "Ik wil de taal van de jongere spelers spreken. En hun taal is dans."

Vinícius, die één keer scoorde tegen Zuid-Korea, ligt net als zijn ploeggenoten niet wakker van de kritiek. "We hebben nog meer feestelijke acties in gedachten. Hopelijk kunnen we nog veel dansjes uitvoeren en op die manier de finale bereiken."

De kwartfinale tussen Brazilië en vicewereldkampioen Kroatië begint vrijdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd). De winnaar neemt het in de halve finales op tegen het Nederlands elftal of Argentinië. Dat duel staat om 20.00 uur op het programma.

De spelers van Brazilië vierden de doelpunten tegen Zuid-Korea met een dansje en blijven dat doen op het WK. Foto: Getty Images

