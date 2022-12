Spaanse scheidsrechter Lahoz fluit kwartfinale tussen Nederland en Argentinië

De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK voetbal in Qatar wordt vrijdag gefloten door scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. Pol van Boekel is de VAR bij het duel tussen Brazilië en Kroatië.

Lahoz is een van de bekendste en meest ervaren scheidsrechters op het WK. De 45-jarige Spanjaard floot in zijn carrière onder meer 41 Champions League-wedstrijden, waaronder de finale in het seizoen 2020/2021 tussen Manchester City en Chelsea.

In het verleden was Lahoz twee keer scheidsrechter bij wedstrijden van Oranje. In maart 2016 had hij de leiding over de oefeninterland tegen Engeland (1-2-zege) en in september 2015 floot hij het EK-kwalificatieduel met Turkije (3-0-verlies).

Het is de derde wedstrijd dit WK voor Lahoz. Hij kreeg eerder van de FIFA de leiding over de groepsduels Qatar-Senegal (1-3), poulegenoten van Oranje, en Iran-Verenigde Staten (0-1).

Antonio Mateu Lahoz floot eerder dit WK twee groepsduels, waaronder de wedstrijd tussen Iran en de VS. Foto: Getty Images

Van Boekel VAR bij mogelijke tegenstander Oranje

Het Nederlands elftal kreeg dit WK al twee keer te maken met de Braziliaanse scheidsrechter Wilton Sampaio. Hij floot het groepsduel met Senegal (2-0) en het achtstefinaleduel met de VS (3-1). De andere arbiters bij wedstrijden van Oranje in de groepsfase waren de Algerijn Mustapha Ghorbal en de Gambiaan Bakary Gassama.

De wedstrijd tussen Nederland en Argentinië begint vrijdag om 20.00 uur in het Lusail Stadium. De winnaar neemt het in de halve finales op tegen titelfavoriet Brazilië of Kroatië, de verliezend WK-finalist van 2018. Die wedstrijd (aftrap 16.00 uur) wordt gefloten door Michael Oliver en Van Boekel is daar de VAR.

De scheidsrechtersaanstellingen voor de andere twee kwartfinales zijn nog niet bekend. Mogelijk krijgt Danny Makkelie nog een wedstrijd. De Nederlander floot in de groepsfase al Spanje-Duitsland en Argentinië-Polen.

