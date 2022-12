Flick overleeft crisisberaad na WK en blijft aan als bondscoach van Duitsland

Hansi Flick zet zijn werk voort als bondscoach van het Duitse elftal. De oefenmeester lag onder vuur na het dramatisch verlopen WK in Qatar, maar de Duitse voetbalbond DFB maakte woensdag bekend met hem verder te gaan.

Dat crisisberaad heeft inmiddels plaatsgevonden, met Bierhoff als grootste slachtoffer . De directeur, die al sinds 2004 verbonden was aan 'Die Mannschaft', ruimde maandag het veld. "Sommige beslissingen waarin we geloofden, bleken niet de juiste te zijn", zei hij. "Niemand heeft daar meer spijt van dan ik. Daar neem ik de verantwoordelijkheid voor."

Flick mag dus zijn spullen in de bureaulades laten liggen. Het contract van de 57-jarige trainer loopt tot en met het EK van 2024, dat in Duitsland georganiseerd wordt. Het gastland is automatisch geplaatst voor dat toernooi.

"Mijn trainersstaf en ik kijken optimistisch uit naar het EK in eigen land", zei Flick woensdag. "Wij kunnen als team veel meer bereiken dan we in Qatar hebben laten zien. We hebben daar een grote kans laten lopen. Daar zullen we onze lessen uit trekken."