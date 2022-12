Geen Nederlandse delegatie namens regering bij kwartfinale Oranje op WK

Er gaat geen regeringsafvaardiging naar Qatar voor de kwartfinale van het Nederlands elftal tegen Argentinië op het WK voetbal. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het kabinet beslist per duel of er een delegatie naar de Golfstaat gaat.

Er is tot nu toe één keer een minister aanwezig geweest bij een wedstrijd van Oranje in Qatar: tijdens de derde wedstrijd in de groepsfase, tegen het gastland, zat minister Conny Helder (Sport) op de tribune. Zij sprak toen ook met Qatarese ministers over de arbeidsomstandigheden van migranten.

Premier Mark Rutte zei na de laatste ministerraad dat er zeker een regeringsdelegatie gaat als Oranje de finale haalt. "Voor de tussenliggende wedstrijden (...) zullen we per keer kijken of we gaan."

"In principe niet, maar we kijken wel naar andere landen, onze tegenstanders, wie zij afvaardigen op regeringsniveau, en dan kan het zijn dat wij ook gaan. Maar in principe gaan we alleen naar de finale."

