Onomstreden was hij nooit, de kersverse topscorer aller tijden van het Franse elftal. Toch is Olivier Giroud ook bij het WK voetbal in Qatar zeer belangrijk voor de regerend wereldkampioen, die zaterdag in de kwartfinales tegen Engeland speelt.

Giroud was dertien toen zijn moeder Viviane Arnaud-Goddet hem in de keuken van hun huis in het dorpje Froges vertelde dat hij een ongelukje was. En dat ze tijdens de zwangerschap een strijd met zichzelf gevoerd had, omdat ze in eerste instantie geen vierde kind wilde krijgen.

"Mijn moeder zei: 'Je sterke mentaliteit komt door die periode. In mijn buik was je er al klaar voor om te vechten. Om te leven, om je plek te vinden in onze familie'", herinnerde Giroud zich vorig jaar in een interview met The Athletic.

De 36-jarige Fransman, een vrome christen, gelooft dat de twijfels van zijn ouders verklaren waarom hij altijd een knokker is geweest. Juist ook op het voetbalveld, waar hij heel vaak is afgeschreven en zich net zo vaak heeft teruggevochten.

"Er zijn twee manieren om met problemen om te gaan", zei Giroud tegen The Athletic. "Je kunt opgeven en je dromen niet bereiken. Of je kunt vechten."

Olivier Giroud heeft tijdens het WK ook tijd voor zijn kinderen en vrouw Jennifer (tweede van rechts). Foto: AFP

Giroud kreeg veel kritiek tijdens succesvol WK van 2018

Vlak na het laatste fluitsignaal van de WK-finale van 2018, waarin Frankrijk met 4-2 te sterk is geweest voor Kroatië, loopt assistent-bondscoach Guy Stéphan op de meestbesproken speler van de nieuwe wereldkampioen af. "Dus we kunnen geen WK winnen met jou in de spits?", vraagt hij met een knipoog aan Giroud.

De vaste basisplaats van de aanvalsleider was in de weken daarvoor een nationale discussie geworden in Frankrijk. Giroud stond 546 minuten in het veld bij het toernooi in Rusland, maar scoorde niet. Sterker nog, hij kwam tot geen enkel schot tussen de palen. En dus was er ondanks het succes van de Franse ploeg veel kritiek op de spits.

"Alle kritiek negeren is lastig", zei Giroud tijdens dat WK in een interview met de Franse krant Le Figaro. "Maar ik kan mezelf er wel goed tegen afschermen, dat zit in mijn karakter. En als ik wel door emoties overweldigd word, dan bid ik. Of ik schrijf de initialen van mijn kinderen met een stift op mijn handpalm en kijk daar tijdens wedstrijden naar. Dat kalmeert me."

Cv Olivier Giroud Grenoble (2005-2007): 2 goals in 23 duels

Istres (2007-2008): 14 goals in 33 duels

Tours (2008-2010): 30 goals in 61 duels

Montpellier (2010-2012): 33 goals in 73 duels

Arsenal (2012-2018): 73 goals in 180 duels

Chelsea (2018-2021): 17 goals in 75 duels

AC Milan (2021-heden): 16 goals in 42 duels

Frans elftal (2011-heden): 52 goals in 117 duels

Giroud debuteert op 25-jarige leeftijd in het Franse elftal

De lange aanvaller heeft veel oefening gehad in het omgaan met kritiek, omdat er altijd aan hem is getwijfeld. Dat begon al bij zijn eerste profclub Grenoble, een tweededivisionist uit zijn geboortestreek. Toen Giroud in 2008 terugkeerde na een verhuurperiode bij het bescheiden Istres, zei de toenmalige Grenoble-coach Mehmed Bazdarevic tegen de jonge spits dat hij niet goed genoeg was voor het hoogste niveau in Frankrijk. En ook niet voor het op een na hoogste niveau.

Giroud bewees in de jaren daarna het ongelijk van Bazdarevic. In het seizoen 2009/2010 werd hij namens Tours topscorer van de Ligue 2. Twee jaar later leidde hij Montpellier met 21 goals naar de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis. Het leverde hem - op 25-jarige leeftijd - zijn debuut op in het Franse elftal, en een toptransfer naar Arsenal.

"Mijn vrienden noemen me de feniks van Grenoble", zei Giroud vorig jaar tegen de Franse tv-zender M6. "Het is een compliment. Het betekent dat ik nooit opgeef."

Olivier Giroud dankt God na zijn recordtreffer tegen Polen. Foto: ANP

Karim Benzema zou de Franse spits zijn bij WK voetbal

Na ruim 43 minuten in het achtstefinaleduel met Polen (3-1-zege) bij het WK in Qatar loopt Giroud slim weg bij zijn directe tegenstander Jakub Kiwior. De aanvaller neemt de steekpass van Kylian Mbappé aan met de buitenkant van zijn linkervoet en schiet raak in de verre hoek. Het betekent de 52e interlandtreffer voor de 117-voudig international, waarmee hij legende Thierry Henry aflost als topscorer aller tijden van 'Les Bleus'.

En dat terwijl Giroud eigenlijk helemaal niet de spits van Frankrijk zou zijn. Maar nadat Gouden Bal-winnaar Karim Benzema vlak voor het WK een spierblessure had opgelopen, kwam bondscoach Deschamps toch weer uit bij de speler van AC Milan.

Het is niet de eerste keer dat Giroud profiteert van de afwezigheid van Benzema. De vedette van Real Madrid werd tussen 2016 en 2021 niet door Deschamps opgeroepen vanwege zijn aandeel in een afpersingszaak rond toenmalig mede-international Mathieu Valbuena. "Mijn hele interlandcarrière worden we al tegen elkaar opgezet, vooral door de media", zei Giroud vorig jaar tegen The Guardian. "Je hebt een pro-Benzema- en een pro-Giroud-kamp."

Eeuwige topscorerslijst Frankrijk 1. Olivier Giroud - 52 doelpunten

2. Thierry Henry - 51 doelpunten

3. Antoine Griezmann - 42 doelpunten

4. Michel Platini - 41 doelpunten

5. Karim Benzema - 37 doelpunten

Giroud is tijdens het WK voetbal in Qatar onomstreden

Volgens Giroud zijn er nooit problemen tussen de twee concurrenten geweest, ook niet toen Benzema in 2020 tijdens een gesprek met YouTuber Mohamed Henni een stevige sneer uitdeelde. "Je zou een Formule 1-auto nooit moeten vergelijken met een kart", zei Benzema. "En ik weet dat ik een Formule 1-auto ben."

Giroud reageerde met een kwinkslag op de aanval van Benzema. "Ik nodig Karim graag uit voor een avondje op een kartcircuit. Dan vechten we het daar wel met elkaar uit", zei hij op een persconferentie. Vervolgens schikte hij zich in zijn rol als reserve achter Benzema in de Franse ploeg. Totdat hij in Qatar toch weer uit zijn as herrees.

"Een maand of twee geleden wist Giroud niet eens zeker of hij in de WK-selectie zou zitten", zegt Johan Rigaud, voetbalverslaggever bij de Franse krant L'Équipe. "Hij is een goede spits, maar niet zo goed als Benzema. Toch heeft hij in de nationale ploeg betere cijfers dan Benzema. Giroud en het Franse elftal is altijd een liefdesverhaal geweest."