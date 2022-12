Walker lacht vragen over Mbappé weg: 'Ga geen rode loper voor hem uitrollen'

Kyle Walker heeft woensdag op een persconferentie in aanloop naar de WK-kwartfinale van Engeland tegen Frankrijk bijzonder veel vragen over sterspeler Kylian Mbappé gekregen. Het waren er zelfs zo veel dat de verdediger op een gegeven moment zei dat hij niet alleen vragen over de Franse sterspeler wil beantwoorden.

"Het zou gek zijn als we ons alleen op Mbappé concentreren. Frankrijk is meer dan hem alleen", zei Walker op de persconferentie daags voor de kwartfinale. "Ze hebben ook nog Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann en Olivier Giroud. Dat zijn stuk voor stuk geweldige voetballers."

Het is niet gek dat er zo veel vragen over Mbappé worden gesteld. De manier waarop de Franse aanvaller zich profileert op dit WK, heeft wereldwijd indruk gemaakt. De 23-jarige sterspeler is met vijf doelpunten op dit moment WK-topscorer en is met zijn snelheid vaak ongrijpbaar.

"Wat ik moet doen, is hem stoppen", zei Walker, die al enkele keren tegen Mbappé speelde in clubverband. "Ik onderschat mezelf niet en hij gaat me niet in de weg staan om het WK te winnen met mijn land."

De 32-jarige verdediger van Manchester City heeft respect voor Mbappé, maar hemelt de aanvaller van Paris Saint-Germain niet op. "Hij is een fantastische speler in topvorm, maar ik ga geen rode loper voor hem uitrollen en zeggen dat hij moet scoren."

Kyle Walker en Kylian Mbappé tijdens de groepsfase van de Champions League in 2021. Foto: Getty Images

Engeland traint in aanloop naar kwartfinale zonder Rice

Declan Rice en Callum Wilson ontbraken woensdag op de training van Engeland. De 23-jarige basisspeler Rice was niet aanwezig omdat hij zich niet goed voelde. Wilson heeft last van een lichte blessure. Het is onduidelijk of beide spelers op tijd fit zijn.

Raheem Sterling ontbrak ook op de training in Qatar. In het huis van de speler van Chelsea werd afgelopen weekend ingebroken, waardoor hij momenteel in Engeland verblijft. Het ligt niet voor de hand dat Sterling tegen de Fransen vanaf het begin meedoet.

De kwartfinale tussen Engeland en Frankrijk wordt zaterdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld in het Al Bayt Stadium.

