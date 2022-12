Noppert voelt geen spanning: 'De beste verdediging ter wereld staat voor me'

Andries Noppert geniet van de internationale aandacht in de aanloop naar de kwartfinale tegen Argentinië op het WK voetbal in Qatar. De doelman van Oranje sprak dinsdag op een drukbezochte persconferentie en dat was goed voor zijn zelfvertrouwen.

"Ik heb dit niet eerder meegemaakt, dus ik ga er eens goed van genieten", glimlachte Noppert in een perszaal in Doha die gevuld was met cameraploegen vanuit de hele wereld.

De 28-jarige doelman van sc Heerenveen werd door buitenlandse media gevraagd naar zijn wonderlijke opmars na zijn jaren als bankzitter in de Eerste Divisie en Serie B.

"Als kind droomde ik van keepen op een WK", antwoordde Noppert. "Maar als je mijn carrière bekijkt, dan is het logisch dat ik die droom op een gegeven moment liet varen. En nu zit ik toch hier. Er is maar één bondscoach die mij tot op een WK had kunnen brengen en dat is onze huidige bondscoach Louis van Gaal."

Andries Noppert genoot van alle aandacht op de persconferentie. Foto: ANP

'Oranje heeft de beste defensie ter wereld'

Door zijn vier wedstrijden op het WK heeft Noppert inmiddels internationale ervaring opgedaan, maar hij beseft dat de kwartfinale tegen Argentinië een nieuwe mijlpaal wordt. Bij het duel in het Lusail Stadium zullen bijna 90.000 toeschouwers aanwezig zijn. Het overgrote deel van hen zal de Argentijnse ploeg fanatiek aanmoedigen.

"Ik speel het liefst voor zoveel mogelijk mensen, dus dat is alleen maar iets om naar uit te kijken", vertelde Noppert, die geen spanning voelt. "Die spanning zal nog wel komen, maar alleen gezonde wedstrijdspanning. Ik word niet snel nerveus. Dit WK is een nieuwe wereld voor me. Alles is anders, maar daar ga ik me niet anders door gedragen. Ik maak me ook geen zorgen. In mijn ogen staat bij Oranje de beste verdediging ter wereld voor me."

Noppert werd ook gevraagd naar een mogelijke penaltyserie, en in het bijzonder het eventuele moment dat Lionel Messi aanlegt vanaf 11 meter. "Messi kan ook missen, dat is dit WK ook gebleken. Hij is een mens. We gaan het zien. Als het zover komt, ben ik er klaar voor. Ook ik kan een penalty van Messi pakken."

Foto: NU.nl

Aanbevolen artikelen