Ronaldo staat het vaakst buitenspel en Noppert blinkt uit: het WK in statistieken

Het 22e WK voetbal ligt momenteel stil. Voor NU.nl het moment om met diverse statistieken de balans op te maken. Welk land hield het vaakst zijn doel schoon? En wie maakte tot nu toe de meeste overtredingen?

Meeste goals: Kylian Mbappé

Mbappé is een van de sterren op dit WK. De Franse aanvaller heeft er na zijn twee goals in de achtste finale tegen Polen al vijf in liggen, waarmee hij bovenaan de topscorerslijst staat.

Op gepaste afstand volgen zijn landgenoot Olivier Giroud, Cody Gakpo, Richarlison, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Richarlison, Lionel Messi, Gonçalo Ramos en de inmiddels uitgeschakelde Álvaro Morata en Enner Valencia met allen drie goals.

Voor Mbappé zal het toch als revanche voelen na zijn gemiste penalty tegen Zwitserland op het afgelopen EK, waardoor de Fransen - die favoriet waren - al in de achtste finales uitgeschakeld werden.

Meeste assists: Bruno Fernandes en Harry Kane

Opvallend is dat Harry Kane momenteel medeassistkoning is op dit WK met drie assists. Je verwacht de spits van Tottenham Hotspur toch eerder in het lijstje met topscorers, maar Kane heeft tot dusver pas één doelpunt gemaakt. Hij zakt in het Engelse team juist vaak in om spelers als Saka en Rashford (beiden drie goals) en Phil Foden (twee goals) weg te sturen.

Bruno Fernandes bevestigt - na een zwakke periode bij zijn club Manchester United - met deze statistiek zijn status als assistkoning. Davy Klaassen en Denzel Dumfries staan trouwens ook hoog op de lijst met ieder twee assists.

Waardevolste speler: Kylian Mbappé

De waardevolste speler van dit WK is tot dusver Mbappé. Naast zijn vijf doelpunten heeft hij ook nog twee assists op zijn naam staan. Alleen Fernandes kan de spits van Frankrijk nog enigszins volgen met twee goals en drie assists. Opmerkelijke naam in de bovenste regionen van dit klassement is Gonçalo Ramos. De speler van Benfica, die Ronaldo tegen Zwitserland verving, was gelijk belangrijk met een hattrick en een assist.

Waardevolste spelers dit WK 1. Kylian Mbappé - 7 (5 goals, 2 assists)

2. Bruno Fernandes - 5 (2 goals, 3 assists)

3. Lionel Messi - 4 (3 goals, 1 assist)

3. Álvaro Morata - 4 (3 goals, 1 assist)

3. Gonçalo Ramos - 4 (3 goals, 1 assist)

3. Harry Kane - 4 (1 goal, 3 assists)

Meeste schoten per team: Brazilië

De 'Seleção' maakt veel indruk met frivool en aanvallend spel, en dat uit zich ook in het aantal geloste schoten. Brazilië ondernam tot nu toe de meeste doelpogingen van alle teams: 76. Daarvan waren er 30 op goal en 32 niet op goal. Verder werden veertien schoten geblokkeerd en vielen er uit die 76 doelpogingen zeven doelpunten. Opmerkelijk: Duitsland staat tweede in dit klassement met 69 schoten, maar ligt er dus al uit.

Brazilië loste tot nu toe de meeste schoten op het WK. Foto: Anadolu Agency

Efficiëntste team: Engeland

Wie schiet, scoort niet gelijk. Dat bewijst deze statistiek nog maar eens, want waar Brazilië bovenaan staat in het klassement met meeste schoten, voert Engeland in dit klassement de koppositie aan. Van de 47 schoten die het loste, gingen er 12 in: een score van 26 procent. Met name tegen Iran was de ploeg van Gareth Southgate op schot: 6-2. Portugal staat op de tweede plek met een rendement van 22 procent. Nederland volgt als derde met 'slechts' 38 schoten, maar wel acht goals (21 procent).

Meeste reddingen: Wojciech Szczesny

Andries Noppert maakte indruk met een aantal belangrijke saves, en dat bevestigen de statistieken. Qua aantal reddingen staat hij tweede achter de doelman van Polen, Wojciech Szczesny: 16 om 24 reddingen. Maar wat betreft het percentage reddingen scoort de Nederlander weer beter: 89 om 83 procent. En waar Polen is uitgeschakeld, kan Noppert zich nog onderscheiden. Zoals vrijdag tegen het Argentinië van Lionel Messi.

De Poolse keeper Wojciech Szczesny stopte tot dusver de meeste ballen, maar Andries Noppert zit hem op de hielen. Foto: Marvin Ibo Guengoer

Meeste clean sheets per team: Engeland en Marokko

Waar Brazilië en Frankrijk bewierookt worden om hun vele doelpunten, kan de defensie in een later stadium van dit WK misschien de doorslag geven. En op dit gebied scoren Engeland en Marokko het best. Zij hielden beide al drie keer de nul.

Van Marokko is bekend dat het compact speelt. Dat voerde het tegen Spanje tot in perfectie uit. Maar met de veel bekritiseerde Harry Maguire en de vaak opkomende backs Kyle Walker en Luke Shaw is dat vooral voor Engeland toch opvallend te noemen. Kunnen de Engelsen dat ook tegen Mbappé en Giroud?

Vaakst buitenspel: Cristiano Ronaldo

Het is nog niet het WK van Cristiano Ronaldo. Waar hij in de groepsfase slechts een keer scoorde - ook nog eens uit een penalty - passeerde bondscoach Fernando Santos hem voor de achtste finale tegen Zwitserland. Zijn vervanger, Gonçalo Ramos, wist direct drie keer het net te vinden. Het zal pijn hebben gedaan bij de vijfvoudig WK-ganger, die tegen Zwitserland als invaller een treffer zag worden afgekeurd vanwege buitenspel. In totaal werd Ronaldo al zeven keer teruggefloten wegens buitenspel.

Meeste spelers gebruikt: Brazilië

Luuk de Jong, Stefan de Vrij, Noa Lang, Tyrell Malacia, Jeremie Frimpong en tot voor kort ook nog Xavi Simons. Allemaal werden ze nog niet ingezet door bondscoach Louis van Gaal. Tot nu toe gebruikte hij 19 van de in totaal 26 spelers. Het zet Nederland op de 28e plek in deze ranglijst.

Brazilië staat bovenaan. Daar kwamen alle spelers al aan bod, grotendeels vanwege het B-elftal dat bondscoach Tite opstelde in de laatste groepswedstrijd tegen Kameroen (1-0-verlies). Het hielp ook mee dat hij in de achtste finale tegen Zuid-Korea in de 80e minuut keeper Alisson Becker naar de kant haalde voor derde doelman Weverton.

Hakim Ziyech, hier in duel met Gavi, maakte tot nu toe de meeste overtredingen op het WK. Foto: Clive Brunskill

Meeste overtredingen per speler: Hakim Ziyech

Een naam die je niet snel bovenaan dit lijstje verwacht, maar het is hem toch echt. Hakim Ziyech heeft tot dusver de meeste overtredingen gemaakt op dit WK, twaalf om precies te zijn. Twee Nederlanders maken het rijtje af: Jurriën Timber (twaalf overtredingen) en Denzel Dumfries (elf).

Meeste passes per team: Spanje

Spanje staat op eenzame hoogte wat betreft het aantal verstuurde passes dit WK: 3.755. Argentinië volgt op een tweede plek met 2.671 passes. Op de lijst van meeste passes per speler prijken ook drie Spanjaarden bovenaan: Rodri (682) troeft Aymeric Laporte (411) en Pedri (432) af. Van die 3.755 passes kwamen er ook nog eens 3.417 aan, een rendement van 91 procent.

Het tikitakavoetbal bleek uiteindelijk niet te werken tegen het stugge Marokko en een plan B had de inmiddels weggestuurde bondscoach Luis Enrique ook niet paraat. Het zorgde ervoor dat Spanje wederom niet voorbij de achtste finales kwam. Op het WK 2018 werd het door Rusland uitgeschakeld in de eerste knock-outwedstrijd.

Meeste passes op dit WK: 1. Spanje - 3.755

2. Argentinië - 2.671

3. Engeland - 2.518

4. Frankrijk - 2.384

5. Kroatië - 2.346

