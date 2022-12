Infantino spreekt van beste groepsfase ooit: 'Geen grote en kleine teams meer'

FIFA-voorzitter Gianni Infantino is lovend over het niveau op het WK voetbal in Qatar tot nu toe. Volgens de Zwitser doen de verschillende landen steeds minder voor elkaar onder.

"Dit was de beste groepsfase ooit op een WK", zegt Infantino woensdag. "Dus dat belooft wat voor de rest van het toernooi. De wedstrijden waren van een geweldig niveau."

"Er zijn geen grote en kleine ploegen meer. Ze zijn zeer aan elkaar gewaagd. Voor het eerst in de geschiedenis waren alle continenten vertegenwoordigd in de knock-outfase. Dat laat zien dat voetbal echt een mondiale sport wordt."

Naast de acht Europese landen in de achtste finales werd Afrika vertegenwoordigd door Marokko en Senegal, Azië door Japan en Zuid-Korea en Zuid-Amerika door Brazilië en Argentinië. Australië schaarde zich als enige land uit Oceanië bij de laatste zestien, al is dat land officieel aangesloten bij de Aziatische voetbalbond.

Infantino is ook zeer te spreken over het publiek bij het WK. "Het aantal toeschouwers is ongelooflijk: gemiddeld meer dan 51.000 per wedstrijd. De stadions zijn bij vrijwel elke wedstrijd uitverkocht. En we hebben met meer dan twee miljard tv-kijkers recordcijfers. Dat is echt ongelooflijk."

Woensdag is de eerste rustdag tijdens het WK. Het toernooi gaat vrijdag verder met de kwartfinales. Daarin speelt het Nederlands elftal vrijdag om 20.00 uur tegen Argentinië.

