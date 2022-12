Eden Hazard (31) stopt na teleurstellend WK als international van België

Eden Hazard heeft woensdag een punt gezet achter zijn interlandloopbaan bij België. Het besluit van de aanvaller van Real Madrid volgt na het teleurstellend verlopen WK van de 'Rode Duivels', waarin ze in de groepsfase werden uitgeschakeld.

"Vandaag draaien we een bladzijde om", schrijft Hazard op Instagram . "Bedankt voor jullie liefde. Bedankt voor jullie ongeëvenaarde steun. Bedankt voor al die vreugdevolle momenten die we sinds 2008 samen hebben mogen beleven. Vandaag heb ik beslist om een punt te zetten achter mijn carrière als international. De volgende generatie staat klaar. Ik ga jullie keihard missen."

De 31-jarige Hazard deelde op het WK in Qatar mee in de malaise van België. Na een seizoenshelft zonder veel speelminuten bij Real kon de aanvoerder zijn stempel ook niet drukken op het spel van België. Hij speelde anoniem mee tegen Canada (1-0-zege) en Marokko (0-2-nederlaag), waarna hij slechts vier minuten als invaller meedeed tegen Kroatië (0-0). Dat bleek zijn 126e en laatste interland.

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

Door het gelijkspel tegen Kroatië viel het doek voor België in Qatar. En dat terwijl de 'Rode Duivels' vier jaar geleden nog derde werden bij het WK in Rusland. In de halve finales was de latere wereldkampioen Frankrijk met 1-0 te sterk voor de ploeg van bondscoach Roberto Martínez. Vorig jaar waren de kwartfinales het eindstation van België op het EK.