Marokkaanse penaltykiller Bounou oogst lof: 'Een van de beste keepers ter wereld'

De Marokkaanse keeper Yassine Bounou wordt overladen met complimenten na zijn heldenrol in de penaltyserie van Marokko tegen Spanje op het WK voetbal in Qatar. Volgens ploeggenoten en bondscoach Walid Regragui is hij momenteel een van de beste keepers ter wereld.

De 31-jarige Bounou stopte maandag in de achtste finale de penalty's van Sergio Busquets en Carlos Soler en zag Pablo Sarabia de bal op de paal schieten. Marokko miste slechts één keer en staat daardoor voor het eerst in de geschiedenis in de kwartfinales van een WK.

Bounou bagatelliseerde na afloop zijn rol als penaltykiller. "Het is een beetje intuïtie en een beetje geluk. Ik bied deze overwinning aan als een cadeau aan alle Marokkanen", zei de in Canada geboren doelman tegen beIN Sports.

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

Toch kwam de heldenrol van Bounou niet uit de lucht vallen: voor de penaltyserie tegen Spanje had hij dertien van vijftig penalty's gekeerd. Vorig seizoen werd hij in de Spaanse competitie La Liga uitgeroepen tot beste keeper.

De goede penaltystatistieken van de doelman van Sevilla waren voor bondscoach Regragui voldoende reden om het op penalty's aan te laten komen. "We wisten dat we een goede kans op de overwinning hadden, omdat we een van de beste keepers ter wereld hebben als het aankomt op penalty's."

Yassine Bounou pakte onder meer de penalty van Sergio Busquets. Foto: AP

'Hij keepte een heroïsche wedstrijd'

Aanvoerder Romain Saïss kwam superlatieven tekort voor Bounou. "Dit is geweldig voor hem", zei de verdediger tegen ESPN. "Hij keepte vandaag een heroïsche wedstrijd en dat deed hij niet alleen in de penaltyserie."

"Hij wilde vandaag laten zien waarom hij vorig seizoen is uitgeroepen tot de beste keeper van de Spaanse competitie. Dat heeft hij bewezen. Hij is een geweldige keeper. We zijn hem heel veel dank verontschuldigd."

Azzedine Ounahi, een van de uitblinkers bij Marokko, wist dat het vanwege Bounou goed zou komen in de penaltyserie. "We wisten dat hij de klus voor ons zou klaren. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft vandaag bewezen dat hij een van de beste keepers ter wereld is."

Het sprookje van Marokko op het WK gaat zaterdag verder, als de 'Leeuwen van de Atlas' het in de kwartfinales opnemen tegen Portugal. De Portugezen maakten dinsdag indruk met een 6-1-zege op Zwitserland. Het duel in het Al Thumama Stadium in Doha gaat om 20.00 uur (Nederlandse tijd) van start. De winnaar speelt in de halve finales tegen Frankrijk of Engeland.

Eerder

Aanbevolen artikelen