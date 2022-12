Kwestie-Ronaldo overschaduwt zege Portugal: 'Hem passeren was tactische keus'

Het ging dinsdagavond na de 6-1-zege van Portugal op Zwitserland in de achtste finales van het WK voetbal voornamelijk over Cristiano Ronaldo. De absolute blikvanger van de Zuid-Europeanen moest zich schikken in een reserverol en liet na afloop zijn ongenoegen blijken.

Ronaldo mocht in de slotfase invallen, maar het lukte hem niet meer oprecht blij te zijn toen het eindsignaal klonk. De Portugese vedette beende richting kleedkamers. Ondertussen vierden zijn ploeggenoten feest, met Ronaldo's vervanger Gonçalo Ramos als jubelend middelpunt.

Bondscoach Fernando Santos koos er dinsdag voor Ronaldo tegen Zwitserland op de bank te laten starten. De plek voorin werd opgevuld door Ramos, die prompt de held van de avond werd door een hattrick te maken.

"Cristiano en Ramos zijn verschillende spelers", verklaarde Santos op de persconferentie na de wedstrijd zijn keuze. "Er is geen probleem tussen de bondscoach en de aanvoerder van het Portugese elftal."

Het had er alle schijn van dat de reserverol van Ronaldo een straf was voor zijn gedrag eerder in het toernooi. 'CR7' ging in de groepswedstrijd tegen Zuid-Korea flink tekeer tegen zijn coach, nadat hij bij een 1-1-stand was gewisseld. De Zuid-Koreanen wonnen uiteindelijk met 2-1.

Bondscoach ontkent conflict met Ronaldo

Santos ontkende na afloop van de zege op Zwitserland dat het passeren van Ronaldo daar iets mee te maken had. "Het was een tactische keuze. Spelers hebben verschillende kwaliteiten."

De aanwezige Portugese journalisten namen geen genoegen met die verklaring en bleven aandringen. "Heb ik deze vraag niet al beantwoord?", zuchtte Santos. "Er is geen probleem tussen ons. We zijn al vele jaren vrienden en dit soort dingen hebben daar geen invloed op."

"Trainers moeten nou eenmaal beslissingen nemen. Ik heb het al aan hem uitgelegd dus het is helemaal opgelost. Ronaldo is een van de beste spelers ter wereld. Hij kwam vandaag ook met de juiste spirit het veld in."

Portugal speelt zaterdag om 16.00 uur in de kwartfinales. De tegenstander is Marokko, dat eerder op de dag verrassend Spanje uitschakelde.

Aanbevolen artikelen