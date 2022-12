Ramos doet Ronaldo vergeten en schiet Portugal met hattrick naar kwartfinales

Portugal heeft zich dinsdag met invaller Cristiano Ronaldo eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar. De Europees kampioen van 2016 won mede dankzij een hattrick van diens vervanger Gonçalo Ramos met ruime cijfers van Zwitserland (6-1).

Ronaldo werd tegen de Zwitsers buiten de basis gelaten na een conflict met bondscoach Fernando Santos. De vedette ging in het laatste groepsduel met Zuid-Korea tekeer tegen de bondscoach nadat hij bij een 1-1-stand was gewisseld.

Bondscoach Santos kreeg geen moment spijt van zijn ingreep. Ramos maakte de eerste hattrick van het toernooi én gaf een assist op Rúben Guerreiro. De andere Portugese doelpunten kwamen op naam van de 39-jarige Pepe en Rafael Leão.

Zwitserland kwam slechts één keer tot scoren: via Manuel Akanji bij een 4-0-achterstand. Door de klinkende zege staat Portugal voor het eerst sinds 2006 in de kwartfinales van het WK. Vier jaar geleden waren de achtste finales het eindstation.

In de kwartfinales wacht Portugal een duel met Marokko, dat eerder op de dag na een penaltyserie van Spanje won. De strijd om een plek in de halve finales begint zaterdag om 16.00 uur.

Cristiano Ronaldo keek 73 minuten vanaf de bank toe. Foto: Getty Images

Pepe op een na oudste doelpuntenmaker ooit op een WK

Zonder Ronaldo, die voor de eerste keer in een knock-outduel van een WK op de bank begon, wist Portugal in eerste instantie nauwelijks kansen creëren. Zwitserland hield mede dankzij het centrale duo Manuel Akanji en Fabian Schär makkelijk stand.

De eerste kans van Portugal was - nota bene via de vervanger van Ronaldo - direct raak. Benfica-spits Ramos nam de bal kort aan en haalde verwoestend uit. Hij maakte zo al binnen zeventien minuten zijn eerste WK-goal in de knock-outfase, terwijl Ronaldo nog op zijn eerste doelpunt in deze fase van een WK wacht.

Zwitserland zorgde na de openingsgoal via Xherdan Shaqiri voor gevaar, maar het tweede doelpunt kwam ook van een Portugees. De 39-jarige Pepe kopte raak uit een hoekschop en is nu de op een na oudste doelpuntenmaker ooit op een WK. Alleen Roger Milla (42) was ouder toen hij scoorde op de eindronde.

Cristiano Ronaldo viel in de slotfase in. Foto: Getty Images

Doelpunt invaller Ronaldo afgekeurd

Na rust bleek al snel dat een Zwitserse comeback er niet meer in zat. Ramos tikte een lage voorzet van Diogo Dalot in de 51e minuut bij de eerste paal binnen en tekende zo voor de 3-0. Nog geen vier minuten later was Ramos de aangever bij de 4-0 van Guerreiro.

Een warmlopende Ronaldo zag Akanji in de 58e minuut uit een corner wat terugdoen. Even later zag de vedette Ramos zijn hattrick completeren. Hij stiftte de bal op fraaie wijze over Sommer en is de eerste Portugees met een hattrick op een WK sinds Ronaldo in 2018.

Ruim een kwartier voor tijd viel Ronaldo onder luid applaus in. Hij leek zo'n tien minuten later zelfs te scoren, maar door dat doelpunt werd een streep gehaald vanwege buitenspel. Zijn ploeggenoot Leão wist zijn invalbeurt wél op te luisteren met een doelpunt: 6-1.

