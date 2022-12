Antwoord op jullie beste vragen over het WK in Qatar

Wat wordt de strategie van bondscoach Louis van Gaal? Hoe ziet een dag als sportverslaggever in Qatar eruit? En hoe is de sfeer bij Oranje? Onze sportverslaggever Rypke Bakker beantwoordt vanuit Qatar vragen die jullie stelden over het WK voetbal.

Ihaaiman: Vanaf welk moment kunnen de Nederlandse scheidsrechters niet meer fluiten, naarmate het Nederlands elftal vordert in het WK?

"Als Oranje de halve finales haalt, mogen de Nederlandse scheidsrechters niet meer fluiten. Danny Makkelie zal dus stiekem hopen dat Oranje vrijdag verliest van Argentinië."

"Voor een scheidsrechter kan dit frustrerend zijn. Zo hoorde Björn Kuipers halverwege het WK van 2014 al dat hij de finale zou gaan fluiten, al werd dit niet naar buiten toe gecommuniceerd. Zijn droom leek uit te komen, tot Oranje onverwacht goed presteerde en tot de halve finales kwam. De Italiaan Nicola Rizzoli kreeg de eindstrijd."

Maarten1992: Het gaat goed met Oranje en het mensenrechtenverhaal kennen we, maar de sfeer en het nieuws rond Qatar worden steeds positiever. Werkt het 'sportwashing' dan toch, of laat de aanloop toch een te diepe kras achter?

"Het is moeilijk om nu te bepalen wat op de langere termijn het effect van dit WK op het imago van Qatar en de mensenrechtensituatie zal zijn. Ik denk wel dat je qua nieuwsfocus een parallel kunt trekken met eerdere sportevenementen."

"In de aanloop naar de Olympische Spelen van Sotsji in 2014 was er vooraf bijvoorbeeld veel aandacht voor de rechten van homoseksuelen in Rusland. Toen het evenement begon, verschoof de aandacht naar de sport. Dat zie je ook bij dit WK. Helaas is het de afgelopen jaren alleen maar slechter gegaan met de homorechten in Rusland."

Botster: Hoe is de teamspirit/sfeer bij Oranje vergeleken met die bij de andere ploegen in Qatar?

"De spirit binnen Oranje wordt al langer geroemd door bondscoach Louis van Gaal. Hij noemt dit Oranje qua sfeer en spirit zelfs de beste groep waarmee hij ooit gewerkt heeft."

"Uit mijn gesprekken met spelers komt ook het beeld van een hecht team naar voren. De spelers doen veel spelletjes met elkaar (vooral UNO en 30 Seconds) en trekken met elkaar op. Van Gaal zei maandag dat de sfeer na drie weken 'op elkaars lip' onverminderd goed is."

"Vanuit de staf wordt het groepsproces gestimuleerd. Zo is de tafelindeling bij het eten iedere keer anders. Een speler raakt daardoor eerder in gesprek met een speler die hij nog niet zo goed kent of met wie hij in eerste instantie geen band denkt op te kunnen bouwen."

Lucas: In hoeverre is Andries Noppert een belangrijke schakel in het Nederlands elftal? En krijgen we net als in de tijd met Tim Krul een wissel van keepers, mocht het tegen Argentinië aankomen op strafschoppen?

"Het is 99 procent zeker dat Van Gaal Noppert niet wisselt voor een eventuele strafschoppenserie. Uit de cijfers blijkt dat Remko Pasveer en Justin Bijlow geen penaltyspecialisten zijn. Bovendien komt er als Noppert (2,03 meter) het veld verlaat een kleinere keeper voor hem in de plaats: Bijlow meet 1,88 en Pasveer 1,87."

"Psychologisch wordt het doel voor de penaltynemer dan alleen maar groter. Bij de keeperswissel op het WK 2014 kwam er met Tim Krul (1,93 meter) voor Jasper Cillessen (1,86) wel meer lengte in het veld."

"Het is wel moeilijk in te schatten hoe Noppert zal presteren in een strafschoppenserie. Hij heeft jarenlang op de bank gezeten en dus zijn er weinig data. Hij kreeg in zijn carrière maar drie strafschoppen tegen en daar keerde hij er een van."

"Wel is duidelijk dat Noppert zich op zijn gemak voelt bij Oranje en vooralsnog foutloos is tijdens wedstrijden. Hij is geliefd onder ploeggenoten, die genieten van zijn droge humor. Zoals Davy Klaassen het onlangs zei: 'Iedereen vindt hem een topgozer.'"

Richy: Ik vroeg mij af: bij een twijfelachtig moment, heeft dan de VAR of de scheidsrechter het laatste woord?

"De scheidsrechter beslist. De VAR adviseert hem bij een twijfelachtig moment en kan hem vragen de situatie nog eens op het scherm te bekijken, maar de scheidsrechter hoeft dat advies niet over te nemen. De vraag is alleen of dat verstandig is."

Rypke Bakker aan het werk in Qatar.

Perdarx: Waarom mogen landen die het WK organiseren per definitie meedoen aan het WK?

"De FIFA wil dat een WK gaat leven en dat de stadions vol zitten. Om dat te bereiken is het verstandig het gastland mee te laten doen. Stel je eens voor dat Nederland het WK organiseert, maar dat Oranje niet meedoet… Ik vermoed dat de Nederlanders dan minder snel naar het stadion gaan en minder naar de wedstrijden kijken op tv. Laat staan dat de pleinen volstromen…"

"Overigens wordt het WK meestal georganiseerd door landen die zich waarschijnlijk gewoon zouden plaatsen als ze geen gastland waren geweest. Over vier jaar is het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Die drie landen deden in Qatar ook mee."

L.eoni: Beste Rypke, hoe ziet een dag van een NU.nl-sportverslaggever in Qatar eruit?

"Elke dag is anders, maar toch zit er wel een bepaalde structuur in. 's Ochtends vroeg probeer ik altijd een half uurtje te zwemmen in het zwembad van mijn hotel en daarna doe ik meestal wat dingen voor de televisie (ik geef geregeld een een korte update in Goedemorgen Nederland) en de radio (ik ben bijna dagelijks te horen op Qmusic en soms ook op Radio Veronica en Radio West)."

"Verder bezoek ik alle persmomenten van Oranje (dat is bijna elke dag) en schrijf ik daar nieuwsstukken over. Daarnaast streef ik ernaar meermaals per week uit te pakken met een langer interview met een Oranjespeler, achtergrondverhalen en uitlegstukken."

"Uiteraard ben ik bij alle wedstrijden van Oranje aanwezig en doe ik daar verslag van. Na afloop spreek ik de spelers in de mixed zone. Inmiddels heb ik ook al acht wedstrijden van andere landen bezocht."

"Ik ben hier niet alleen namens NU.nl. Ik werk samen met camerajournalist Bas Scharwachter en zorg geregeld voor duiding in zijn video's. Kortom: het zijn drukke, maar bovenal leuke en journalistiek uitdagende dagen."

NU.nl-verslaggever Rypke Bakker (rechts) tijdens een persmoment met bondscoach Louis van Gaal. Foto: Pro Shots

Crypsi: Wat gebeurt er met een wedstrijd op het moment dat er een corona-uitbraak plaatsvindt binnen de selectie van een land? En zijn er coronamaatregelen van kracht?

"Officieel zijn voor spelers nog steeds coronamaatregelen van kracht, maar die worden niet nageleefd. Spelers geven mij bijvoorbeeld gewoon een hand. Ik ben hier ook nooit getest en als journalist of speler hoef je ook niet gevaccineerd te zijn (wat ik wel ben)."

"Ik vermoed dat er nog wel spelers, stafleden en journalisten met corona zijn. In de praktijk lijkt dit geen rol te spelen, aangezien het niet leidt tot een golf van gezondheidsklachten binnen een groep of selectie. Als een speler zich fit voelt, dan speelt die gewoon."

Loek: Hoe werden/worden de tickets voor wedstrijden eigenlijk verdeeld? Bij sommige wedstrijden lijkt één partij de meeste supporters te hebben. En wat kost zoiets in het algemeen, inclusief vlucht en onderkomen? Zitten er alleen maar rijkeren in de stadions?

"In tegenstelling tot bij eerdere WK's zijn de Nederlandse supporters (evenals supporters van andere Europese landen) zwaar in de minderheid. Bij de groepswedstrijden van Oranje zaten steeds een kleine drieduizend Nederlanders in het stadion en tegen Argentinië zullen dat er ongeveer duizend zijn."

"Bij sommige wedstrijden waren er lege plekken in het stadion. Je had als Nederlander hierheen kunnen komen, maar voor veel mensen zijn de kosten dat niet waard. Voor een overnachting betaal je hier in Qatar al snel honderden euro's."

"Sommige Europese landen hebben wel veel mensen in dit land (of deze regio) wonen. Daardoor zijn er relatief veel Fransen. Zij hoeven niet helemaal uit Frankrijk te komen en dat scheelt in de kosten."

"De landen met de meeste fans hier zijn Argentinië, Brazilië, Mexico en buurland Saoedi-Arabië. De Saoedische fans konden gewoon met de auto komen. Dat er veel fans uit Zuid-Amerika zijn, heeft er (vermoedelijk) mee te maken dat van de schaduw die in Nederland (en veel andere Europese landen) over dit WK hangt in de rest van de wereld minder sprake is."

"Ook goed om te weten: Niet elke supporter in een shirt van Argentinië in het stadion is een Argentijn. Verre van. Het Argentijnse elftal is populair in een land als Bangladesh en hier in Qatar werken veel mensen uit dat land. Oranje is onder immigranten in Qatar minder populair, al zie en spreek ik bij wedstrijden van Nederland ook mensen uit landen als Pakistan, Bangladesh en Nepal in Oranjeshirt."

Baltus: Hoe bijzonder is het dat nog niemand van de Nederlandse selectie geblesseerd is geraakt in dit stadium van het toernooi?

"Dat is best bijzonder, het zit niet tegen. Ter vergelijking: tijdens het WK van 2014 viel Nigel de Jong in de loop van het toernooi geblesseerd weg, tijdens het EK 2008 miste Arjen Robben de verloren kwartfinale tegen Rusland en vlak voor de halve finale van Oranje op het WK 1998 brak de beoogde linksback Winston Bogarde zijn been op de training."

Sjmenk: De Nederlandse media besteden veel aandacht aan de OneLove-actie van een paar landen, is daar vanuit de rest van de wereld ook aandacht voor?

"Media uit landen als Duitsland, Engeland en Denemarken hadden ook veel aandacht voor de OneLove-actie, maar in andere werelddelen is dat anders. Zoals gezegd: in Nederland hangt door het overlijden van migranten en de mensenrechtenschendingen in Qatar een schaduw over dit WK. In landen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië is dat anders. Daar ligt de focus van de media nog meer op het voetbal."

Polusidar: Gaat meneer Van Gaal aanvallend spelen?

"Nee. We gaan hopelijk nog wel prachtige aanvallen van Oranje zien (zoals bij de 1-0 tegen de Verenigde Staten), maar Oranje gaat niet domineren of aanvallend spelen. Van Gaal speelt ook niet op balbezit. Hij wil de tegenstander laten komen en dan toeslaan in de omschakeling. In de ogen van Van Gaal is de kans op succes zo het grootst. En hij wil wereldkampioen worden."

