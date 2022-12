Van Gaal wil revanche op Argentinië: 'Was toen misschien een dom besluit'

Louis van Gaal wil vrijdag revanche op Argentinië in de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar, nadat de Zuid-Amerikanen Oranje in 2014 hadden uitgeschakeld in de halve finales. De bondscoach denkt niet graag terug aan dat duel, ook omdat hij achteraf bezien andere beslissingen had moeten nemen.

"In mijn herinnering waren wij beter dan Argentinië, maar we verloren na strafschoppen", blikt Van Gaal terug op de wedstrijd van ruim acht jaar geleden in het Braziliaanse São Paulo. "Ik heb daarom destijds ook gewisseld om te winnen."

Van Gaal koos er toen voor om bij een stand van 0-0 in de eerste helft van de verlenging Klaas-Jan Huntelaar in te brengen, in de hoop de wedstrijd binnen 120 minuten te beslissen. Oranje mocht daarna niet meer wisselen en er werd niet meer gescoord, waardoor penaltykiller Tim Krul - die eerder in het toernooi tegen Costa Rica het verschil maakte - niet in actie kon komen in de serie. Jasper Cillessen pakte geen enkele penalty, terwijl Ron Vlaar en Wesley Sneijder misten.

Van Gaal: "Het is toen niet gelukt om in de verlenging te winnen en daarom heb ik achteraf bezien misschien een domme beslissing genomen. Ik denk er ook niet graag aan terug."

Louis van Gaal laat Klaas-Jan Huntelaar in de halve finale van het WK 2014 invallen. Foto: Getty Images

'Messi heeft geen bal geraakt'

Oranje kon destijds wel voorkomen dat Lionel Messi uitblonk. "Messi heeft geen bal geraakt", zegt Van Gaal. Ook nu heeft hij een plan om Messi af te stoppen. "Maar dat ga ik niet vertellen, want alles wordt vertaald. Dan weten de Argentijnen het ook."

De vraag is of Argentinië zich gaat aanpassen aan Oranje. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni speelde in de laatste twintig minuten van de achtste finales tegen Australië met vijf verdedigers, nadat verdediger Lísandro Martínez erin was gekomen voor aanvaller Julián Álvarez.

Het zou een optie kunnen zijn om zo te starten tegen Oranje. "Ik denk niet Argentinië dat doet, maar het feit dat ze even zo tegen Australië speelden, zou daarop kunnen duiden", vertelt Van Gaal. "Dan krijg je twee ploegen in hetzelfde systeem tegen elkaar. En dan gaat het om de uitvoering, en dat is in ons voordeel. Wij spelen namelijk al langer in dit systeem, en dus hebben wij dan meer kans."

De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië in het Lusail Stadium begint vrijdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd). De winnaar treft Kroatië of Brazilië in de halve finales.

0:42 Afspelen knop Nathan Aké over Louis van Gaal: 'Iedereen wil voor hem vechten'

Eerder

