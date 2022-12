Spaanse bondscoach looft keeper Marokko na uitschakeling: 'Hij is spectaculair'

Bondscoach Luis Enrique is schuldbewust na de uitschakeling van Spanje op het WK voetbal in Qatar. "Het spijt me enorm", zei hij dinsdag vlak na de verloren penaltyreeks tegen Marokko in de achtste finales. Daarnaast had Luis Enrique een compliment over voor de keeper van de tegenstander.

Over zijn toekomst wilde Luis Enrique niet speculeren. "Ik heb tijd nodig om een beslissing te nemen, om te zien wat het beste is voor mezelf en de Spaanse nationale ploeg."

De bondscoach verschool zich niet achter zijn spelers, ook niet achter de Spanjaarden die de eerste drie penalty's in de serie misten. "Ik heb de eerste drie nemers aangewezen", zei de 52-jarige trainer op de persconferentie. "De overige volgorde mochten ze zelf bepalen op basis van gevoel."

Zover kwam het niet, want toen was Spanje al uitgeschakeld. Pablo Sarabia schoot op de paal, waarna de pogingen van Carlos Soler en Sergio Busquets werden gekeerd door Bono. De Marokkaanse doelman maakte indruk op Luis Enrique. "Bono is een spectaculaire doelman. Vandaag was hij geweldig."

Luis Enrique kon het niet laten ook een kleine sneer uit te delen aan de Marokkaanse ploeg. "Ik vind voetbal een prachtige sport, maar met een duidelijke kanttekening dat een ploeg kan winnen zonder aan te vallen."

Te weinig schoten tussen de palen

"We hebben volledig gedomineerd en geprobeerd veel kansen te creëren", vervolgde Luis Enrique, die sinds 2018 de scepter zwaait bij Spanje. "Dat heeft ons niets opgeleverd. We hebben elf schoten afgevuurd, waarvan er te weinig tussen de palen gemikt waren."

Luis Enrique is ervan overtuigd dat zijn spelers alles gegeven hebben. "Ons land zal op een nieuwe kans moeten wachten", zei hij. "Het spijt me enorm voor de fans. Het heeft niet zo mogen zijn. We hebben het geprobeerd. Sorry."

Het WK in Qatar gaat verder zonder de Spaanse ploeg. Marokko speelt zaterdag om 16.00 uur tegen Portugal om een plek in de halve finales. Voor Spanje wacht op 23 maart een thuiswedstrijd tegen Noorwegen in de EK-kwalificatiereeks.

