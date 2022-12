Marokkaanse spelers in tranen na bereiken kwartfinales: 'We zijn nog niet klaar'

De vreugde bij Sofyan Amrabat en Hakim Ziyech is enorm na het bereiken van de kwartfinales op het WK voetbal. De twee voormalige Eredivisie-spelers wonnen dinsdag met Marokko na een penaltyreeks van Spanje.

Amrabat verscheen met vochtige ogen voor de camera van de NOS. "Dat spreekt voor zich na zo'n wedstrijd. Het is prachtig. Normaal ben ik niet zo emotioneel, maar nu kan het niet anders", zei de oud-speler van onder meer FC Utrecht en Feyenoord.

Marokko hield 120 minuten stand tegen Spanje en nam de penalty's beduidend beter. De enkelvoudig wereldkampioen miste drie strafschoppen, Marokko slechts één. Door de zege mag Marokko zich voor de eerste keer opmaken voor de kwartfinales van het WK.

"Dat had je niet verwacht hé?", reageerde een breed glimlachende Ziyech, die een van de Marokkaanse penalty's raakschoot. "Ik denk velen niet. We zijn supertrots en -blij. Dit is waar we al die tijd voor hebben gewerkt."

'Ik kon mijn land niet in de steek laten'

Voor Amrabat was het een extra emotionele wedstrijd. De middenvelder kampte met rugklachten en daardoor stond er een groot vraagteken achter zijn naam voor de wedstrijd in de achtste finales.

"Gister heb ik er samen met de fysio tot 3 uur in de nacht alles aan gedaan", zei Amrabat. "En vandaag heb ik met een spuit gespeeld. Ik kon die jongens en mijn land gewoon niet in de steek laten. Ik ben heel blij en trots."

Volgens Ziyech zit er nog veel meer in dan een kwartfinaleplek. "We zijn nog niet klaar", zei de oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax. In de kwartfinales wacht een duel met de winnaar van Portugal-Zwitserland.

"We hebben het geloof", zei Ziyech. "Vandaag win je na penalty's, maar het kan de volgende keer net zo goed anders zijn. Spanje krijgt in de laatste minuut nog een enorme kans. We gaan uit van onze eigen kwaliteiten, maar zijn nu vooral heel blij."

