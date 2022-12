Ronaldo begint op bank in achtste finale WK na ruzie met Portugese bondscoach

De Portugese bondscoach Fernando Santos laat sterspeler Cristiano Ronaldo dinsdag buiten de basis voor de achtste finale tegen Zwitserland op het WK voetbal. De aanvaller reageerde gefrustreerd nadat hij was gewisseld in het groepsduel met Zuid-Korea en begint de knock-outfase op de bank.

Toen Ronaldo bij een 1-1-stand in de 65e minuut tegen Zuid-Korea naar de kant werd gehaald, riep hij: "Jij hebt verdomd veel haast om mij te wisselen." Dat leek gericht aan de bondscoach, al verklaarde de 37-jarige Portugees na het verloren duel (2-1) dat hij het tegen een Zuid-Koreaanse speler had.

De bondscoach sprak met Ronaldo over het voorval. "We hebben het intern opgelost. We denken alleen aan de wedstrijd van morgen", wilde hij daar alleen over kwijt. "Maar het onderwerp Ronaldo is afgehandeld."