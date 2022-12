Aké en Timber kijken uit naar confrontatie met Messi: 'Ik heb geen bibbers'

Nathan Aké en Jurriën Timber kijken uit naar de kwartfinale van Oranje tegen Argentinië op het WK voetbal in Qatar. De verdedigers moeten vrijdag aan de bak tegen Lionel Messi, al benadrukken ze dat het Argentijnse elftal meer goede spelers heeft.

"Nee, ik heb geen bibbers voor Messi", zei Timber dinsdag op een persconferentie van Oranje vlak voor de training in Doha. "Ik zie het eerder als een mooie uitdaging. Messi is een fantastische voetballer."

Aké, die naast Timber zat bij het persmoment, sprak woorden van gelijke strekking. "Het wordt lastig, maar vooral een leuke opdracht. Bovendien heeft Argentinië veel meer goede spelers, we moeten het als team oplossen."

De verdediger van Manchester City is bij een gele kaart geschorst voor een mogelijke halve finale. Ook Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners en Matthijs de Ligt staan op scherp.

"Dat is niet heel lekker", zei Aké. "Het is zaak om er tijdens de wedstrijd niet te veel aan te denken, want het is niet het belangrijkste. Ik kan proberen te voorkomen dat ik geel krijg, maar als we niet winnen, heb ik daar niets aan."

0:42 Afspelen knop Nathan Aké over Louis van Gaal: 'Iedereen wil voor hem vechten'

'Met de borst naar voren het veld op'

Voor zowel de 21-jarige Timber als de 27-jarige Aké wordt de kwartfinale de grootste wedstrijd tot dusver in hun interlandcarrière. Beide verdedigers waren er anderhalf jaar geleden wel al bij op het EK.

"Ik ging met een goed gevoel naar dit WK en nu we in de kwartfinales staan is dat gevoel alleen maar beter geworden", vertelde Timber.

Aké: "Het wordt een grote wedstrijd vrijdag, maar voor mijn gevoel spelen we op dit WK alleen maar grote wedstrijden. Iedereen is er klaar voor bij Oranje, we gaan met de borst naar voren het veld op."

De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië in het Lusail Stadium begint vrijdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd). De winnaar treft Kroatië of Brazilië in de halve finales.

NUgraph Foto: NU.nl

Eerder

Aanbevolen artikelen