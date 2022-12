Marokko stunt met plek in kwartfinales WK door zege op Spanje via penalty's

Marokko heeft dinsdag voor een sensatie gezorgd door de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar te bereiken. De 'Leeuwen van de Atlas' wonnen via penalty's van Spanje, nadat de wedstrijd in 0-0 was geëindigd.

De Spanjaarden kenden een belabberde penaltyreeks en misten drie pogingen op rij. Bij Marokko was onder anderen oud-Ajacied Hakim Ziyech trefzeker met een hard schot door het midden. Achraf Hakimi mocht het oordeel vellen en deed dat via een zogeheten panenka.

Het is de eerste keer in de historie dat Marokko zich op het WK plaatst voor de kwartfinales. Ook Nederland, Argentinië, Kroatië, Brazilië, Engeland en Frankrijk weten zich verzekerd van een plek bij de laatste acht.

Het Marokko van bondscoach Walid Regragui gaat zaterdag om 16.00 uur spelen voor een plek in de halve finales. De tegenstander wordt de winnaar van het duel tussen Portugal en Zwitserland, die elkaar dinsdag om 20.00 uur treffen.

Marokkanen onbevreesd in beginfase

Marokko begon met de borst vooruit en liet zich niet imponeren door het verzorgde positiespel van de tegenstander. Pas halverwege de eerste helft kon Spanje gevaar stichten, maar de scrimmage in het Marokkaanse doelgebied werd door de scheidsrechter gesmoord vanwege buitenspel. Even later schoot Marco Asensio de bal in het zijnet.

Naarmate de wedstrijd vorderde, lieten de 'Leeuwen van de Atlas' steeds meer hun tanden zien. Een poging van buiten het zestienmetergebied van Noussair Mazraoui was een eenvoudige prooi voor keeper Unai Simón. Even later ging een kopbal van Nayef Aguerd rakelings over het doel.

In de tweede helft nam de spanning toe, maar droogde het aantal kansen op. Een vrije trap van Dani Olmo tien minuten na rust werd door keeper Bono uit de doelmond gebokst. Daarna hielden de ploegen elkaar stevig in de tang.

De Marokkaanse doelman stopte twee strafschoppen. Foto: Getty Images

Spaanse invaller brengt leven in slotfase

De Spaanse invaller Nico Williams bracht een kwartier voor tijd weer wat leven in de wedstrijd. Hij stuurde mede-invaller Álvaro Morata diep, maar diens inzet hobbelde voor het Marokkaanse doel langs.

Even later ontspon zich een klein persoonlijk drama. Aguerd moest zich geblesseerd laten vervangen. De tranen deden vermoeden dat de Marokkaanse verdediger zijn laatste wedstrijd van dit toernooi heeft gespeeld.

In de 85e minuut dook Marokko plots op in het strafschopgebied. Invaller Walid Cheddira miste het overzicht om de bal breed te leggen op Ziyech en schoot zelf uit de draai naast. Vlak daarna moest Bono opnieuw redding brengen op een vrije trap van Olmo.

Hakim Ziyech benutte zijn strafschop in de penaltyreeks. Foto: Getty Images

Spanje beter in verlenging, grootste kans voor Marokko

De verlenging diende zich aan. Daarin was Spanje beter, maar kreeg Marokko de grootste kans. Cheddira mocht in zijn eentje op Simón af en vond de doelman op zijn weg. Daarna waren er nog enkele hachelijke momenten in het Marokkaanse zestienmetergebied, maar het bleef 0-0.

In de strafschoppenreeks ging het volledig mis voor de ploeg van bondscoach Luis Enrique. Pablo Sarabia schoot op de paal, waarna Carlos Soler en Sergio Busquets hun inzetten door Bono gekeerd zagen worden. Bij Marokko ramde Ziyech onverbiddelijk raak en mocht Hakimi de beslissende strafschop nemen.

Dat deed de rechtsback van Paris Saint-Germain op subtiele wijze door het midden. Daarmee werd hij het middelpunt van de feestvreugde van de Marokkaanse selectie, die op dit WK historie heeft geschreven.

Achraf Hakimi schoot de beslissende strafschop raak. Foto: Getty Images

