Eto'o biedt excuses aan voor geweld tegen Algerijnse vlogger in Qatar

Voormalig topvoetballer Samuel Eto'o heeft dinsdag zijn excuses aangeboden voor het geweld dat hij na een WK-wedstrijd in Qatar gebruikte tegen een Algerijnse vlogger die de Kameroener lastigviel. Eto'o trapte de vlogger neer nadat die hem had gevraagd of hij een scheidsrechter had omgekocht.

De vraag ging over de wedstrijd Kameroen-Algerije begin maart. Door dubieuze beslissingen van de Gambiaanse arbiter Bakary Gassama pakte niet Algerije, maar Kameroen een WK-ticket. De Algerijnse bond had de FIFA nog verzocht het duel over te laten spelen, maar kreeg nul op het rekest.

Volgens Eto'o, die voorzitter is van de Kameroense voetbalbond, wordt hij sindsdien met grote regelmaat lastiggevallen door Algerijnse supporters. Dat was ook nu dus het geval, verklaarde vlogger Said Mamouni later zelf. "Ik vroeg hem of hij Gassama had omgekocht. Eto'o werd kwaad en sloeg me."

De 41-jarige Eto'o laat in een verklaring weten dat het gebruikte geweld niet bij zijn persoonlijkheid past. "Ik bied mijn excuses aan, omdat ik mijn geduld verloor."

'Word steeds zonder bewijs beticht van valsspelen'

De voormalige topspits laat weten dat hij zich blijft verzetten tegen de Algerijnse beschuldigingen. "Ik word steeds weer beticht van omkoping en valsspelen, zonder enig bewijs", zegt hij. "Tijdens het WK worden Kameroense fans er ook voortdurend over lastiggevallen door Algerijnse supporters."

Eto'o stelt dat Algerije weliswaar op een pijnlijke manier verloor, maar dat alles volgens de regels is verlopen. "Alle protesten en beroepen van de Algerijnse voetbalbond zijn afgewezen. Ik roep de Algerijnse autoriteiten daarom op om hun verantwoordelijkheid te nemen en hier een einde aan te maken, voor er serieuzere dingen gebeuren."

