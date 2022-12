Di María keert terug op trainingsveld bij Oranjeopponent Argentinië

Ángel Di María heeft zich dinsdag laten zien op de training van Argentinië, dat vrijdag tegen Oranje speelt in de kwartfinales van het WK voetbal. De aanvaller miste de achtstefinalewedstrijd tegen Australië vanwege een dijbeenblessure.

De 34-jarige buitenspeler van Juventus doorstond de eerste oefeningen van de training zonder zichtbare problemen. Omdat de training alleen tijdens de eerste vijftien minuten toegankelijk was voor de media, is het niet duidelijk of Di María de training helemaal meedeed en volledig heeft doorstaan.

Di María zat zaterdag de hele wedstrijd op de bank tegen Australië. Hij kampte met spierproblemen in het rechterdijbeen. Di María is naast Lionel Messi een van de weinige routiniers in de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni. Tijdens de groepsfase was hij in alle drie de wedstrijden basisspeler.

De aanvaller neemt het bij Nederland-Argentinië op tegen Louis van Gaal, met wie hij samenwerkte bij Manchester United in het seizoen 2014/2015. Hij had niet bepaald een goede band met de huidige bondscoach van Oranje, zo liet hij in 2021 optekenen.

"Mijn probleem bij Manchester United was de coach. Van Gaal was de slechtste trainer uit mijn carrière", zei hij destijds. "Ik kon scoren, ik kon assists geven, maar de volgende dag liet hij me de beelden zien van passes die niet aankwamen. Van de ene op de andere dag zat ik op de bank."

Nederland treft Argentinië net als acht jaar geleden tijdens het WK in Brazilië in de knock-outfase van het WK. In dat duel ontbrak Di María met een blessure. De wedstrijd begint vrijdag om 20.00 uur in het Lusail Stadium.

