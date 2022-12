Oranje traint met volledige selectie voor kwartfinale tegen Argentinië

Het Nederlands elftal is dinsdag met een complete selectie begonnen aan de voorbereiding op de kwartfinale vrijdag tegen Argentinië op het WK voetbal in Qatar. Alle 26 spelers stonden om 15.00 uur (Nederlandse tijd) op veld 6 van Qatar University.

Stefan de Vrij deed de gehele warming-up mee. De verdediger van Internazionale kwam dit WK nog niet in actie en miste de afgelopen weken enkele trainingen vanwege lichte klachten. Hij volgde een apart programma.

Het is onduidelijk of De Vrij na de warming-up aansloot bij de groep of dat hij individueel verder trainde. De oefensessie was alleen het eerste kwartier openbaar. Datzelfde gold voor de training van Argentinië, dat iets verderop op hetzelfde tijdstip trainde.

Oranje plaatste zich zaterdag voor de kwartfinales door de Verenigde Staten met 3-1 te verslaan. Zondag werkten alleen de reservespelers een training af en maandag werd er niet getraind. In plaats daarvan maakten de spelers en de staf een boottocht.

Louis van Gaal praat met Jurriën Timber. Foto: ANP

'Minder spelers ziek, zwak en misselijk'

Bondscoach Louis van Gaal zei dinsdagochtend op een persmoment dat zijn selectie er fysiek veel beter voor staat dan aan het begin van het WK.

"We hebben veel spelers moeten opbouwen", zei Van Gaal. Daarmee doelde hij vooral op Memphis Depay, die terugkeerde van een blessure. "Memphis is een heel belangrijke speler voor ons. Hij kan nu negentig minuten spelen. En zo waren er meer ziek, zwak of misselijk. Inmiddels zijn dat er veel minder."

Woensdag en donderdag werkt Oranje ook een training per dag af. Vrijdag wacht om 20.00 uur de kraker tegen Argentinië in het Lusail Iconic Stadium. De winnaar treft Kroatië of Brazilië in de halve finales.

Foto: NU.nl

Aanbevolen artikelen