Van Gaal blijft geloven in titelkansen Oranje: 'Brazilië was niet sprankelend'

Louis van Gaal blijft onverminderd geloven in de titelkansen van Oranje op het WK voetbal in Qatar. De bondscoach ziet een opgaande lijn bij zijn selectie en denkt dat zijn ploeg als collectief het verschil kan maken tegen toplanden die meer individuele kwaliteit hebben.

"Ik heb altijd gezegd: met deze selectie kunnen wij wereldkampioen worden. En dat gevoel heb ik nog steeds", vertelde Van Gaal dinsdag op een persmoment in het hotel van Oranje in Doha. "Maar ik heb nooit gezegd dat we het gaan worden, dat is een verschil. Ik vind ook niet dat we gefaald hebben als we de wereldtitel niet pakken. Er kan maar één land wereldkampioen worden."

Volgens de bondscoach, die over drie dagen in de kwartfinale Argentinië treft met Oranje, staat zijn selectie er beter voor dan aan het begin van het WK. "Wij hebben onze topvorm nog niet gehaald, maar er is wel een opgaande lijn. We hebben veel spelers moeten opbouwen", doelde hij vooral op Memphis Depay, die terugkeerde van een blessure.

"Memphis is een heel belangrijke speler voor ons. Hij kan nu negentig minuten spelen. En zo waren er meer ziek, zwak of misselijk. Inmiddels zijn dat er veel minder."

'Na drie weken is de sfeer nog fantastisch'

Van Gaal ziet ook dat Oranje zijn 1-3-4-3-systeem steeds beter uitvoert. "Het is een groot verschil met de start van de Nations League begin dit jaar. Wij hebben een tactisch plan en daar kunnen we tegenstanders mee verrassen. En vergeet niet dat deze jongens onder mijn leiding nog niet verloren hebben. Ook in de Nations League bleven we tegen een topland als België ongeslagen, al liggen zij nu wel uit het WK."

Van Gaal heeft inmiddels Argentinië geanalyseerd, al wil hij weinig kwijt over zijn tactische strijdwijze in de kwartfinale. Nu er wat meer dagen zitten tussen de wedstrijden van Oranje, heeft hij tijd om andere toplanden als Brazilië en Frankrijk te zien spelen. Hij erkent dat die landen meer individuele kwaliteit hebben, maar desondanks ziet hij ook tegen die ploegen kansen voor Oranje.

"Dat heeft ook te maken met de spirit in de selectie. Na drie weken is de sfeer nog fantastisch. Gisteren maakten we met de hele selectie een boottochtje en dan heeft iedereen plezier. Ik geloof in een team en niet in individuele spelers. Ik hoop dat we dat kunnen bewijzen, want we spelen straks tegen teams met veel individuele kwaliteit. En individuele kwaliteit kan een wedstrijd beslissen."

'Het voetbal is geëvolueerd'

Een van de landen die meer individuele kwaliteit hebben dan Oranje is Brazilië, dat maandagavond in de achtste finales veel te sterk was voor Zuid-Korea (4-1). De Brazilianen maakten met spelers als Neymar, Richarlison en Vinícius Júnior aanvallend indruk, maar volgens Van Gaal spelen de Brazilianen niet aanvallend.

"Ik las tot mijn verbazing dat het sprankelend was wat Brazilië liet zien tegen Zuid-Korea, maar de Koreanen waren het aanvallende team. Terwijl dat in mijn ogen geen topland is. Brazilië speelde met een compacte defensie, liet de bal aan Zuid-Korea en sloeg toe in de omschakeling. Zo maakten ze vier doelpunten in een helft. Die omschakelmomenten hebben wij ook gehad tegen de Verenigde Staten. Zo scoorden we twee keer."

Van Gaal ziet die strijdwijze ook bij andere toplanden. "Het voetbal is geëvolueerd. De media noemen het counteren, ik zie het als spelen met een compacte defensie en dan omschakelen naar balbezit. Zo wordt nu gespeeld. Ook door Frankrijk en ook door Argentinië."

De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië begint vrijdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) in het Lusail Stadium. De winnaar treft Kroatië of Brazilië in de halve finale.

