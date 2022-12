WK-programma Oranje probeert droom Messi te verpesten

De ontknoping van het WK voetbal is in zicht. Met Kroatië-Brazilië worden vrijdagmiddag om 16.00 uur de kwartfinales in gang geschoten. Het affiche is een mooie opwarmer voor de confrontatie tussen Nederland en Argentinië om 20.00 uur.

WK-programma 9 december

16.00 uur: Kroatië-Brazilië

20.00 uur: Nederland-Argentinië

Kroatië-Brazilië

Scheidsrechter: Michael Oliver (Eng)

Michael Oliver (Eng) Stadion: Education City Stadium in Al Rayyan

Education City Stadium in Al Rayyan Deze spelers staan op scherp: Borna Barisic, Dejan Lovren, Luka Modric en Mateo Kovacic (Kroatië), Bruno Guimarães, Éder Militão en Fred (Brazilië)

Vicewereldkampioen Kroatië speelde dit WK gelijk tegen Marokko, België en Japan en won met 4-1 van Canada. Tijdens de achtste finale tegen Japan trok het Balkanland aan het langste eind in een strafschoppenserie, waardoor het opnieuw bij de laatste acht hoort.

De meeste aandacht bij Kroatië gaat uit naar Luka Modric, maar Ivan Perisic is eveneens zijn gewicht in goud waard voor de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic. Perisic zorgde tegen Japan voor de cruciale 1-1. Daarmee werd hij na Cristiano Ronaldo en Xherdan Shaqiri de derde speler die op alle EK's en WK's sinds 2014 heeft gescoord.

Wedstrijden van Kroatië in de beslissende fase van eindtoernooien zijn vaak een lange zit. Liefst zeven van de laatste acht knock-outduels die het Balkanland op een EK of WK speelde, mondden uit in een verlenging. De uitzondering is de verloren WK-finale van 2018 tegen Frankrijk.

Ivan Perisic is een van de Kroatische spelers om vrijdagmiddag op te letten. Foto: Getty Images

Brazilië combineerde pure klasse met effectiviteit gedurende de eerste helft van het achtstefinaleduel met Zuid-Korea. Het Aziatische land keek halverwege tegen een 4-0-achterstand aan en mocht van geluk spreken dat Brazilië het na de hervatting rustig aan besloot te doen. Zuid-Korea kreeg zo de kans de eer te redden: 4-1.

Voor Brazilië is het de achtste opeenvolgende keer dat het de kwartfinales op een WK heeft bereikt. De laatste keer dat de Zuid-Amerikanen al voor dat stadium strandden, was in 1990. Destijds was Argentinië met 1-0 te sterk in de achtste finales.

Neymar behoorde tegen Zuid-Korea tot de doelpuntenmakers van Brazilië. De vedette van Paris Saint-Germain is pas de derde Braziliaan die op minimaal drie WK-eindrondes heeft gescoord. Eerder kregen Pelé en Ronaldo dat voor elkaar. Pelé maakte zelfs een treffer op vier mondiale toernooien, die van 1958, 1962, 1966 en 1970.

Met het inbrengen van derde keeper Weverton tegen Zuid-Korea hebben alle 26 selectiespelers van Brazilië dit WK al speeltijd gekregen. In 2018 gebruikte alleen Tunesië al zijn spelers. Destijds mochten bondscoaches maximaal 23 spelers meenemen naar het WK. Oranje deed in 2014 een beroep op alle 23 spelers.

Weetje: Brazilië is de eerste aanvoerder van de FIFA-ranglijst sinds 2010 die de kwartfinales van het WK heeft bereikt. Twaalf jaar geleden ging dit ook op voor de Zuid-Amerikanen. Zij vlogen er toen uit tegen Nederland in de kwartfinales: 1-2.

Balans eerdere ontmoetingen: 0 zeges Kroatië, 1 gelijkspel, 3 zeges Brazilië

Nederland-Argentinië

Scheidsrechter: Antonio Mateu Lahoz (Spa)

Antonio Mateu Lahoz (Spa) Stadion: Lusail Iconic Stadium in Lusail

Lusail Iconic Stadium in Lusail Deze spelers staan op scherp: Nathan Aké, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners (Nederland), Marcos Acuña en Gonzalo Montiel (Argentinië)

Na het mislopen van het EK 2016 en het WK 2018 en de magere achtstefinaleplaats op het EK 2020 staat Oranje in elk geval weer op de kaart. Nederland zegevierde in een niet al te lastige groep met Senegal, Ecuador en gastheer Qatar en rekende in de achtste finales af met de Verenigde Staten. Flitsend is het spel zelden, maar de resultaten zijn uitstekend.

Sinds de rentree van bondscoach Louis van Gaal in de nazomer van 2021 is Oranje nog zonder nederlaag. De serie behelst inmiddels negentien duels, de op een na langste in de 117-jarige historie van het Nederlands elftal. Het record is 25 wedstrijden zonder verliesbeurt. Aan die reeks kwam in 2010 een einde met het verlies in de WK-finale tegen Spanje: 1-0.

In de drie termijnen van Van Gaal ging Oranje in slechts 2 van de 44 competitieve interlands onderuit. Beide verliesbeurten waren in de kwalificatie voor het WK 2002, tegen Portugal (0-2) en Ierland (1-0). Duels die uitmondden in een strafschoppenserie zijn meegeteld als een gelijkspel.

Oranje ging in liefst drie van zijn laatste vier WK-kwartfinales door. De uitzondering is de 3-2-nederlaag tegen de latere eindwinnaar Brazilië in 1994.

Als Oranje wint, maakt het voor de zesde keer deel uit van de laatste vier op een WK. Dat lukte eerder in 1974, 1978, 1998, 2010 en 2014. Bij dat laatste toernooi stond Van Gaal ook voor de spelersgroep van Oranje. Acht jaar geleden kreeg Nederland Costa Rica op de knieën na een zege in een strafschoppenreeks.

Feest bij Oranje na het uitschakelen van Costa Rica tijdens de kwartfinales van het WK 2014. Foto: Getty Images

Argentinië verloor slechts een van zijn laatste veertig interlands, de 1-2-nederlaag tegen Saoedi-Arabië tijdens de groepsfase op dit WK. De wereldkampioen van 1978 en 1986 kroonde zich dankzij zeges op Mexico en Polen alsnog tot groepswinnaar. In de achtste finale wonnen de Zuid-Amerikanen vervolgens met 2-1 van Australië.

Natuurlijk zijn alle ogen bij de Argentijnen gericht op Lionel Messi, die tegen Australië zijn duizendste officiële duel afwerkte. De dribbelaar liet in die duels 789 doelpunten aantekenen.

Messi speelde liefst 23 WK-wedstrijden, nog maar twee minder dan recordhouder Lothar Matthäus. In die duels maakte de aanvaller negen treffers, een minder dan de Argentijnse recordhouder Gabriel Batistuta.

Argentinië ging in slechts drie van zijn laatste zeven WK-kwartfinales door. De laatste kwartfinale die het land speelde, was in 2014 tegen België. Argentinië won toen met 1-0 en schakelde in de halve finale Nederland uit na een zege in een strafschoppenserie.

Weetje: Daley Blind speelde tot nu toe elf WK-duels en is nog altijd ongeslagen (penaltyreeksen buiten beschouwing gelaten). Alleen de Braziliaan Mário Zagallo en de Argentijn Julio Olarticoechea speelden meer WK-wedstrijden zonder te verliezen dan de Ajacied: beiden twaalf.

Balans eerdere ontmoetingen: 4 zeges Nederland, 4 gelijke spelen, 1 zege Argentinië

Oranje viert de goal van Dick Nanninga in de finale van 1978. Argentinië zou na een verlenging zegevieren: 3-1. Foto: Getty Images

Eerder

