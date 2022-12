Frenkie de Jong kijkt uit naar weerzien met jeugdheld Messi: 'Hij is in alles de beste'

Frenkie de Jong kijkt in de aanloop naar het kwartfinaleduel met Argentinië op het WK voetbal vooral uit naar het weerzien met Lionel Messi. De middenvelder speelde bij FC Barcelona twee seizoenen samen met de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar.

"Ik keek als kind al tegen hem op. Om uiteindelijk met hem samen te voetballen was top. Dat heeft veel voldoening gegeven", zei De Jong dinsdag in Doha tegen het ANP.

De 25-jarige De Jong maakte in de zomer van 2019 de overstap naar het FC Barcelona van Messi. De oud-Ajacied was al snel onder de indruk van zijn jeugdheld, die door financiële problemen bij de Catalaanse club in 2021 naar Paris Saint-Germain vertrok.

"Messi is wel in alles de beste. Of het nou om een positiespel gaat, afwerken of een partijtje. Maar dat had ik ook wel verwacht toen ik naar Barcelona ging. Of ik niet in één ding beter was? Dat heb ik niet kunnen ontdekken in ieder geval", zei De Jong, die ondanks zijn goede band niet heel "close" met Messi was.

"Het is niet dat ik hem nu vooraf iets te zeggen heb. Misschien spreek ik hem kort voor de wedstrijd of anders daarna. Maar ik ga hem nu geen berichtje sturen, denk ik."

Frenkie de Jong en Lionel Messi speelden twee seizoenen samen bij FC Barcelona. Foto: Getty Images

'Messi krijgt altijd speciale aandacht bij tegenstanders'

Op 35-jarige leeftijd is Messi nog altijd de belangrijkste schakel bij Argentinië. De 169-voudig international nam zijn ploeg meermaals op sleeptouw tijdens het WK in Qatar en scoorde tot dusver drie keer. Of het Nederlands elftal iemand speciaal gaat opofferen om Messi uit te schakelen, weet De Jong nog niet.

In Spanje hadden tegenstanders van FC Barcelona verschillende manieren om Messi te verdedigen. "Als hij dreigde de bal te krijgen, dan stonden drie of vier jongens van de tegenstander klaar of op scherp om hem aan te vallen of de pass te onderscheppen. Hij krijgt altijd wel speciale aandacht. Dat was bij elke tegenstander zo."

Ondanks de loftuitingen benadrukt De Jong dat het duel met de Argentijnen niet alleen om Messi draait. De 49-voudig international weet dat Oranje als collectief goed moet zijn om de halve finales te halen. "We moeten proberen de wedstrijd te domineren en ervoor zorgen dat wij als team beter zijn dan Argentinië. We spelen niet alleen tegen Messi."

De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië begint vrijdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd). De Jong was de afgelopen dagen verkouden, maar dat gaat de betere kant op. "Het komt echt wel goed. Zelfs als ik doodziek ben, speel ik."

Foto: NU.nl

