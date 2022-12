Coach Kroatië ziet kansen tegen Brazilië: 'Maar hun kwaliteit is beangstigend'

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic ziet kansen om titelfavoriet Brazilië vrijdag te verslaan in de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar. De trainer is onder de indruk van het spel van de Zuid-Amerikanen, maar vindt Kroatië zeker niet kansloos.

Kroatië plaatste zich maandag voor de kwartfinale door in de beslissende strafschoppenreeks beter te presteren dan Japan. Beide landen stonden na 120 minuten spelen op 1-1. Brazilië won later op de dag eenvoudig van Zuid-Korea (4-1). De vijfvoudig wereldkampioen stond bij rust al op een 4-0-voorsprong.

Dalic ziet ondanks de kracht van Brazilië mogelijkheden voor Kroatië om door te stoten naar de halve finales. "Die kans is zeker geen 50 procent, maar we zijn ook niet de grote underdog", zei de coach dinsdag op een persconferentie.

"Realistisch gezien is Brazilië het sterkste team op dit WK. De kwantiteit, kwaliteit en de marktwaarde van de spelers is beangstigend. Maar we hebben niets te vrezen. We moeten met veel vertrouwen de wedstrijd ingaan en met plezier gaan voetballen."

Dalic ziet vooral veel spelplezier bij Brazilië. "Er heerst bij die ploeg een geweldige sfeer. Ze hebben daarnaast fantastische spelers. En Neymar is inmiddels ook weer hersteld van een blessure. Het wordt zwaar."

Neymar maakte vanaf de penaltystip de 2-0 van Brazilië tegen Zuid-Korea. Foto: Getty Images

Dalic wisselde Modric vanwege vermoeidheid

De coach ging dinsdag ook in op vragen over de wissel van Luka Modric bij het duel met Japan. De 37-jarige aanvoerder werd al vroeg in de verlenging naar de kant gehaald. Daardoor kon Modric geen penalty nemen in de strafschoppenreeks.

"Hij heeft tot nu toe bijna alles gespeeld dit WK", legde Dalic uit. "De energie vloeide langzaam weg, zowel bij het team als bij Modric. Hij was vermoeid, dus vandaar de wissel."

Kroatië neemt het vrijdag om 16.00 uur op tegen Brazilië. De winnaar van dit duel strijdt in de halve finale tegen Nederland of Argentinië. Deze landen spelen vrijdag om 20.00 uur tegen elkaar.

Foto: NU.nl

Eerder

Aanbevolen artikelen