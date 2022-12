Oud-spits Eto'o in opspraak na neertrappen vlogger na Brazilië-Zuid-Korea

Delen via E-mail

Oud-spits Samuel Eto'o heeft maandag een vlogger naar de grond gewerkt na het WK-duel tussen Brazilië en Zuid-Korea (4-1). Op beelden op sociale media is te zien hoe de WK-ambassadeur en voorzitter van de Kameroense voetbalbond door het lint gaat.

De 41-jarige Eto'o was maandag toeschouwer bij de achtste finale tussen Brazilië en Zuid-Korea in het Stadium 974. Na afloop ging de oud-spits van onder meer Real Madrid, FC Barcelona, Internazionale en Chelsea buiten het stadion met meerdere voetbalfans op de foto.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is voorgevallen. Volgens verschillende media zou de man Eto'o mogelijk hebben geprovoceerd door hem vragen te stellen over Bakary Gassama, de veelbesproken Gambiaanse scheidsrechter tijdens het tweede WK-kwalificatieduel tussen Algerije en Kameroen (1-2).