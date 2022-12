Bondscoach Brazilië weerlegt kritiek op dans met spelers: 'Ik wil hun taal spreken'

De Braziliaanse bondscoach Tite genoot met volle teugen van het vreugdedansje met zijn spelers tijdens het achtstefinaleduel met Zuid-Korea (4-1) op het WK voetbal. Ook al noemt een enkeling de actie respectloos.

Het Braziliaanse sterrenensemble van Tite blies Zuid-Korea maandagavond in de eerste helft volledig weg. Na de 3-0 van Richarlison in de 29e minuut liepen de spelers naar de bondscoach om met hem een vreugdedansje te doen. Tite was voor de wedstrijd al geïnformeerd over de plannen van de spelers om samen een goal te vieren.

"Veel spelers in het team zijn nog erg jong en ik wil een beetje proberen hun taal te spreken. De taal van de jongeren is dans", verklaarde de 61-jarige Tite na de wedstrijd in Stadium 974. "Je moet leren hoe je bepaalde bewegingen moet maken. Het luistert erg nauw."

Tite realiseerde zich wel dat de zogenoemde pigeon dance met de spelers ook een verkeerd signaal kan afgeven. Onder anderen Roy Keane, analist bij ITV, was niet te spreken over de actie van de bondscoach. De oud-voetballer noemde het dansje "behoorlijk respectloos" jegens de tegenstander.

De spelers van Brazilië deden na elk doelpunt een vreugdedansje. Foto: Getty Images

'Er was geen sprake van een gebrek aan respect'

Op de persconferentie werd Tite geconfronteerd met kritische noten over zijn ogenschijnlijk onschuldige vreugdedansje. "Ik weet dat ik voorzichtig moet zijn. Er zijn mensen met negatieve gedachtes die vinden dat dit respectloos was", reageerde de ervaren bondscoach.

"Integendeel, het was pure blijdschap vanwege een doelpunt, het team, onze prestatie en het resultaat. Er was absoluut geen sprake van een gebrek aan respect richting de tegenstander of de Zuid-Koreaanse bondscoach Paulo Bento. Voor hem heb ik juist veel respect."

Na het dansje met Tite maakte Brazilië er in de eerste helft ook nog 4-0 van, maar dat was tevens het laatste doelpunt van de 'Goddelijke Kanaries' in de wedstrijd. Zuid-Korea redde na rust nog de eer via Paik Seung-ho.

De Brazilianen komen vrijdag weer in actie en nemen het dan in de kwartfinales op tegen vicewereldkampioen Kroatië. De winnaar van dat duel wacht in de halve eindstrijd een krachtmeting met het Nederlands elftal of Argentinië.

