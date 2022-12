Neymar vreesde dat WK voorbij was door blessure: 'Heb de hele nacht gehuild'

Neymar is blij dat hij maandag weer van waarde kon zijn voor Brazilië op het WK voetbal in Qatar. De sterspeler moest de vorige twee wedstrijden van zijn land missen.

Neymar, die in de achtste finale tegen Zuid-Korea (4-1) een van de goals maakte, liep in de eerste groepswedstrijd tegen Servië een dikke enkel op. Hij miste de andere twee pouleduels.

"Eerlijk gezegd was ik heel bang. Ik was juist heel goed bezig, ik kende een goed seizoen. Dan is het heel moeilijk om zo'n blessure op te lopen", zei Neymar na de wedstrijd tegen de Koreanen, waarin hij tot beste speler werd verkozen.

Hij vreesde even dat de blessure hem de rest van het WK zou kosten. "Ik heb de hele nacht gehuild. Mijn familie weet dat. Gelukkig is het allemaal goed gekomen en ben ik weer fit. Hopelijk komen we verder dan op de vorige WK's. Nog drie wedstrijden te gaan."

Neymar benutte een strafschop tegen Zuid-Korea. Foto: Getty Images

'Hopelijk heeft Pelé genoten'

Neymar scoorde tegen Zuid-Korea vanaf de penaltystip en maakte zo zijn 76e interlanddoelpunt. Hij is nog één goal verwijderd van het record van Pelé, de topscorer aller tijden van Brazilië.

Er was rond de wedstrijd extra aandacht voor de 82-jarige Pelé. Er zijn zorgen over de gezondheid van de voetballegende. Neymar en zijn ploeggenoten toonden na het duel een spandoek ter steunbetuiging.

"Het is moeilijk om het over hem te hebben. We wensen hem het beste en we hopen dat hij zo snel mogelijk herstelt. Ik hoop dat hij genoten heeft van deze overwinning", zei Neymar.

De dertigjarige aanvaller kan maar moeilijk beseffen dat hij het record van Pelé bijna te pakken heeft. "Het maakt me trots. Ik had nooit gedacht dat ik dit aantal zou halen, dus ik ben er heel blij mee."

Brazilië staat in de kwartfinales van het WK tegenover Kroatië, dat eerder op de dag Japan uitschakelde. Met Marokko-Spanje en Portugal-Zwitserland staan dinsdag de laatste twee achtste finales op het programma in Qatar.

