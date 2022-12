Bento stopt als bondscoach van Zuid-Korea na uitschakeling door Brazilië

Bondscoach Paulo Bento stopt als bondscoach van Zuid-Korea. Dat vertelde de Portugese trainer maandag na de nederlaag tegen Brazilië ( 4-1 ) in de achtste finales van het WK voetbal in Qatar.

"Het is mooi geweest", zei de 53-jarige Bento na de afstraffing met zijn ploeg in het 974-stadion in Qatar. Zijn ploeg stond halverwege al op een 4-0-achterstand en mocht van geluk spreken dat de score niet hoger uitviel.

De forse nederlaag tegen Brazilië is voor Bento niet de reden voor zijn vertrek. "Deze beslissing heb ik in september al genomen", zei hij. "Ik heb het zojuist aan de spelers laten weten. Ik vertrek met een heel goed gevoel."

"We stonden bij rust met 4-0 achter, maar toch hebben mijn spelers in de tweede helft alles gegeven. Dat zegt wel iets over ze. Ik kan alleen maar trots op ze zijn."

Paulo Bento zag dat zijn ploeg niet bij machte was om de aanvalsdrang van Brazilië te stoppen. Foto: Getty Images

Zuid-Korea onder Bento voor derde keer naar achtste finales

Bento was vier jaar bondscoach van Zuid-Korea. Hij leidde het land voor de derde keer in de historie naar de achtste finales van het WK. Dat lukte Zuid-Korea eerder in 2002 en 2010. Twintig jaar geleden leidde Guus Hiddink de Zuid-Koreanen op het toernooi in eigen land zelfs naar de vierde plek.

"Ik denk dat we een bijzondere prestatie hebben geleverd", reageerde Bento trots. "Maar de nederlaag tegen Brazilië was terecht. Die ploeg is misschien wel de topfavoriet voor de wereldtitel."

Bento is na Otto Addo (Ghana), Roberto Martínez (België) en Gerardo Martino (Mexico) de vierde bondscoach die kort na het WK zijn vertrek bekendmaakt. Martínez en Martino vertrokken vanwege een teleurstellend vroege uitschakeling. Addo keert zoals gepland terug bij Borussia Dortmund.

