Directeur Bierhoff vertrekt bij Duitse voetbalbond na dramatisch verlopen WK

Algemeen directeur Oliver Bierhoff is maandagavond vertrokken bij de Duitse voetbalbond DFB. De twee partijen hebben na onderling overleg besloten om het contract van Bierhoff, dat nog twee jaar doorliep, per direct te beëindigen na het voor Duitsland dramatisch verlopen WK.

"De prestatie van het nationale mannenteam op de WK's in Rusland en Qatar doen me veel pijn", zegt Bierhoff, die sinds 2018 actief als directeur was bij de DFB.

"Daarom ga ik hier weg met de nodige zelfkritiek. In de afgelopen vier jaar hebben we niet kunnen voortbouwen op eerdere successen en de fans weer reden tot feest kunnen geven. Sommige beslissingen waarin we geloofden, bleken niet de juiste te zijn. Niemand heeft daar meer spijt van dan ik. Daar neem ik de verantwoordelijkheid voor."

Duitsland werd vorige week in de groepsfase van het WK in Qatar uitgeschakeld in een poule met Spanje, Japan en Costa Rica. Bij het WK van 2018 was de groepsfase ook al het eindstation voor 'Die Mannschaft'.

Toen Bierhoff in 2004 zijn voetballoopbaan afsloot, werd hij teammanager van het nationale elftal. Die functie behield hij tot 2018, toen hij directeur van de voetbalbond werd. Hij maakte in die hoedanigheid ook mee hoe Duitsland in 2014 de wereldtitel veroverde.

Ook de toekomst van bondscoach Hansi Flick is onzeker. De Duitse voetbalbond kondigde direct na afloop van het dramatisch verlopen WK een crisisberaad met Flick aan.

