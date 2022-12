Brazilië dankzij wervelende eerste helft tegen Zuid-Korea naar laatste acht op WK

Brazilië heeft maandag met gemak de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar bereikt. De vijfvoudig wereldkampioen rekende af met Zuid-Korea (4-1) in een wedstrijd die al heel snel beslist was.

In de zevende minuut zette Vinícius Júnior de ontketende Brazilianen al op 1-0. De aanvaller van Real Madrid bleef koel toen hij de bal voor zijn voeten kreeg nadat de Koreaanse verdediging uit elkaar was gespeeld.

Nog binnen het kwartier verdubbelde Neymar de score door een penalty te benutten. De vedette, die na een blessure weer fit genoeg was om te starten, maakte zijn 76e interlandgoal. Hij heeft nog één treffer nodig om Pelé te evenaren als topscorer aller tijden van Brazilië.

Richarlison en Lucas Paquetá - allebei het eindstation van een schitterende aanval - zorgden voor een 4-0-ruststand namens de veel sterkere Brazilianen, die elk doelpunt vierden met een gezamenlijk dansje. Keeper Alisson Becker voorkwam met een fraaie redding een Koreaanse goal.

De gezapige tweede helft had veel weg van een oefenpotje; Brazilië spaarde de krachten. Alisson voorkwam met een paar knappe reflexen een Koreaanse eretreffer, die er in de slotfase alsnog kwam. Paik Seung-ho knalde mooi raak.

Vooral voor rust was het eenrichtingsverkeer in Doha. Foto: Getty Images

Brazilië treft wellicht Oranje in halve finales

Na Nederland, Argentinië, Engeland, Frankrijk en Kroatië is Brazilië het zesde land dat zich kwartfinalist mag noemen op het WK in Qatar. De Kroaten zijn vrijdag om 16.00 uur de tegenstander in de strijd om een plek bij de laatste vier.

In een van de andere kwartfinales speelt Nederland tegen Argentinië. Als Oranje wint, dan is de kans aannemelijk dat het in vorm verkerende Brazilië de tegenstander is in de halve eindstrijd.

Brazilië jaagt op de zesde wereldtitel en de eerste in twintig jaar. 'De Goddelijke Kanaries' mochten zich in 1958, 1962, 1970, 1994 en 2002 de beste van de wereld noemen.

Dinsdag staan in Qatar de twee laatste achtste finales op het programma. Om 16.00 uur gaat Marokko de strijd aan met Spanje en vier uur later is de aftrap bij Portugal-Zwitserland.

Eerder

Aanbevolen artikelen