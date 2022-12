Japanse bondscoach trots ondanks penaltydrama: 'Nieuw tijdperk is aangebroken'

Bondscoach Hajime Moriyasu wilde maandag niet te lang stilstaan bij de uitschakeling van Japan in de achtste finales van het WK voetbal in Qatar. Zijn ploeg beleefde een dramatische penaltyserie tegen vicekampioen Kroatië.

Na verlenging was het 1-1. In de strafschoppenreeks zagen Takumi Minamino, Koaru Mitoma én voormalig Eredivisie-verdediger Maya Yoshida de inzet vanaf 11 meter gekeerd worden door keeper Dominik Livakovic.

"We waren erg ongelukkig. Het is wat het is", aldus Moriyasu, die zijn ploeg in de groepsfase naar knappe zeges op Duitsland en Spanje leidde. "Ik denk dat een nieuw tijdperk is aangebroken. Hopelijk kan Japan nu verder doorgroeien."