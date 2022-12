FIFA wijst protest Frankrijk tegen afgekeurde goal Griezmann in poulefase af

Delen via E-mail

De FIFA heeft maandag het protest van Frankrijk tegen het afgekeurde doelpunt van Antoine Griezmann in de groepsfase van het WK voetbal in Qatar afgewezen. Een reden daarvoor werd door de wereldvoetbalbond niet gegeven.

Naar verluidt is de Franse bond niet gehoord door de FIFA. Frankrijk, dat het afsluitende groepsduel met 1-0 verloor, was vóór de wedstrijd al geplaatst voor de volgende ronde.

Griezmann leek in blessuretijd een Franse nederlaag te voorkomen, maar zijn gelijkmaker werd na het laatste fluitsignaal na ingrijpen van de VAR alsnog afgekeurd wegens buitenspel.

Scheidsrechter Matthew Conger beëindigde de wedstrijd vlak nadat Griezmann de 1-1 had gemaakt, maar keurde het doelpunt na de videoreview alsnog af. De wedstrijd werd daarop nog even hervat.

In de klacht meldde de Franse bond dat de VAR pas na het einde van de wedstrijd werd gebruikt, wat volgens de organisatie in strijd zou zijn met het protocol voor het gebruik van de technologie.

Frankrijk staat inmiddels in de kwartfinales van het WK. De regerend wereldkampioen was in de achtste finales een maatje te groot voor Polen (3-1) en stuit nu op Engeland.