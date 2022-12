Kroatië beëindigt WK-droom Japan via penalty's en staat in kwartfinales

Kroatië heeft maandag ten koste van Japan de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar gehaald. De vicewereldkampioen van vier jaar geleden versloeg de revelatie van het toernooi pas na penalty's, nadat het na 120 minuten in 1-1 was geëindigd.

Daizen Maeda opende op slag van rust de score voor Japan door uit een variant van een hoekschop de 1-0 binnen te tikken. Kroatië domineerde de wedstrijd en kreeg vlak na de onderbreking loon naar werken: Ivan Perisic kopte schitterend binnen.

Kroatië en Japan waren ook in de slotfase aan elkaar gewaagd, waardoor de eerste verlenging van dit WK onvermijdelijk was. Daarin werd er niet gescoord en dus volgde een penaltyserie. Japan miste maar liefst drie penalty's en Kroatië faalde slechts één keer vanaf 11 meter, waardoor de Kroaten als winnaar uit de strijd kwamen.

Zo mag Kroatië nog hopen op de eerste wereldtitel in de geschiedenis. De bondscoach Zlatko Dalic haalde vier jaar geleden in Rusland de WK-finale, waarin met 4-2 van Frankrijk verloren werd. De Fransen zijn ook nog actief in Qatar.

Kroatië neemt het in de kwartfinales op tegen Brazilië of Zuid-Korea. Beide landen staan maandag om 20.00 uur tegenover elkaar voor een plek bij de laatste acht. Mocht Oranje vrijdag ten koste van Argentinië de halve finales halen, dan is Kroatië, Brazilië of Zuid-Korea de tegenstander.

Voor Japan komt er zo een einde aan een fraai WK. De ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu stuntte in Qatar door van zowel viervoudig wereldkampioen Duitsland als van enkelvoudig wereldkampioen Spanje met 2-1 te winnen. Zo bereikte Japan ten koste van Duitsland de achtste finales.

Teleurstelling bij Japan na de verloren penaltyserie. Foto: Reuters

Japan laat Kroatië bibberen

Na de stunts tegen Duitsland en Spanje zou Kroatië beducht moeten zijn voor Japan, maar daar was niets van terug te zien in de openingsfase in Al Wakrah. Al na drie minuten spelen kreeg Japan via Shogo Taniguchi een dot van een kans uit een variant van een hoekschop. Zijn kopbal zeilde rakelings naast.

Kroatië herpakte zich vrij snel en verzuimde eveneens te scoren. Na gestuntel in de Japanse defensie had Perisic een vrije doorgang, maar doelman Shuichi Gonda kwam als winnaar uit de strijd omdat de aanvaller van Tottenham Hotspur zwak inschoot.

Kroatië werd steeds sterker in de eerste helft, maar echt kansen dwong de vicewereldkampioen van vier jaar geleden niet af. Japan was vooral in de counter gevaarlijk en kreeg via Daichi Kamada nog een mogelijkheid, maar hij schoot hoog over.

Op slag van rust was het dan toch raak voor Japan. Voormalig PSV'er Ritsu Doan slingerde vanaf rechts voor en bereikte Maya Yoshida, die de bal wat gelukkig bij Maeda kreeg. De spits faalde niet voor een leeg doel en zorgde voor uitzinnige vreugde bij Japan.

Dolle vreugde bij Japan na de 1-0 van Daizen Maeda. Foto: Getty Images

Fraaie kopbal brengt Kroatië langszij

Bij Kroatië was geen moment sprake van teleurstelling, want de onderbreking ging de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic getergd op zoek naar de gelijkmaker. Japan werd opnieuw ver teruggedrongen op eigen helft.

Na een gemiste schietkans van Mateo Kovacic kwamen de Kroaten in de 56e minuut langszij. Dejan Lovren vond met een vroege voorzet het hoofd van Perisic, die vanaf 11 meter schitterend in de verre hoek kopte: 1-1.

Na de gelijkmaker regende het kansen over en weer. De Kroatische doelman Dominik Livakovic tikte een schot van Wataru Endo over de lat en Luka Modric testte de Japanse keeper Shuichi Gonda met een pegel richting de kruising. Gonda redde subliem.



In de laatste minuten was zowel Kroatië als Japan niet bij machte om de tegenstander pijn te doen. Beide teams speelden vooral om de wedstrijd niet te verliezen, waardoor niets een verlenging in de weg stond.

Ivan Perisic zette Kroatië met een fraaie kopbal op 1-1.

Japan mist liefst drie penalty's

In die verlenging was de wissel van sterspeler Modric lang het opzienbarendste moment. De aanvoerder van Kroatië werd in de 99e minuut om onduidelijke redenen naar de kant gehaald, net als Chelsea-speler Kovacic.

Japan en Kroatië schoven de bal fantasieloos rond, maar in de 105e minuut volgde een grote kans voor de Japanners. Na een fraaie dribbel schoot Kaoru Mitoma vanaf de rand van het strafschopgebied hard in, maar Livakovic stond opnieuw zijn mannetje onder de Kroatische lat.

Omdat ook in de tweede helft van de verlenging de angst regeerde, moest een penaltyserie voor de beslissing zorgen. De Kroatische keeper Livakovic bleek daarin de grote uitblinker: hij keerde de inzetten van Takumi Minamino, Mitoma en Yoshida.

Kroatië miste weliswaar via Marko Livaja, die de paal raak, maar overwon wel. Mario Pasalic schoot de vierde en beslissende penalty binnen en zodoende mag Kroatië nog altijd hopen op de eerste wereldtitel in de geschiedenis.

