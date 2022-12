FIFA start onderzoek naar Servië na vermeend wangedrag en discriminatie

De FIFA is maandag een tuchtprocedure tegen Servië begonnen. De wereldvoetbalbond onderzoekt vermeend wangedrag en discriminatie van spelers en officials bij de 3-2-nederlaag tegen Zwitserland in de groepsfase van het WK voetbal.

Xhaka hulde zich na afloop van de wedstrijd ook in het shirt van reservespeler Ardon Jashari, die zelf niet in actie was gekomen. Jashari is ook de naam van een onafhankelijkheidsstrijder, die wordt beschouwd als medeoprichter van het Kosovaarse bevrijdingsleger UÇK. Kosovo riep in 2008 een eenzijdige onafhankelijkheid uit van Servië. Xhaka heeft zelf Kosovaarse roots.