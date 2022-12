Portugese bondscoach vindt boze reactie Ronaldo na wissel 'helemaal niet leuk'

De Portugese bondscoach Fernando Santos baalt van de reactie van Cristiano Ronaldo na zijn wissel in de wedstrijd tegen Zuid-Korea op het WK voetbal in Qatar. De vedette was zichtbaar gefrustreerd toen hij vrijdag naar de kant werd gehaald.

Toen Ronaldo bij een 1-1-stand in de 65e minuut naar de kant werd gehaald, riep hij: "Jij hebt verdomd veel haast om mij te wisselen." Ronaldo verklaarde na afloop dat hij dit tegen een Zuid-Koreaan had gezegd en niet tegen bondscoach Santos, maar bij die uitleg werden een hoop vraagtekens geplaatst.

Santos had pas na de wedstrijd door hoe Ronaldo had gereageerd op zijn wissel. "Direct na het duel heb ik een interview gegeven en ben ik naar de persconferentie gegaan. Daar zei ik iets dat ik hier zal herhalen: op het veld heb ik niets gehoord", zei Santos maandag op zijn persconferentie.

"Ik stond te ver weg. Ik zag hem alleen ruzie maken met een Zuid-Koreaanse speler en niets anders. Of ik de beelden bekeken? Ja. Ik vond het niet leuk om te zien. Sterker nog: ik vond het helemaal niet leuk om te zien."

Santos heeft met Ronaldo gesproken over het voorval. "We hebben het intern opgelost. We denken alleen aan de wedstrijd van morgen", wilde de bondscoach daar alleen over kwijt. Santos wilde ook niet bevestigen of Ronaldo dinsdag de achtste finale tegen Zwitserland gaat spelen. "Ik vertel alleen in de kleedkamer wie er gaan spelen. Maar het Ronaldo-onderwerp is afgehandeld."

Fernando Santos sprak maandag op de persconferentie over het voorval met Cristiano Ronaldo. Foto: ANP/EPA

Santos weet niks van Saoedische interesse

Ronaldo beheerst het nieuws in het Portugese kamp op het WK. Vlak voor de start van het toernooi in Qatar ging hij uit elkaar met Manchester United, waar hij na een vernietigend interview over manager Erik ten Hag en de clubleiding geen toekomst meer had.

In de aanloop naar de achtste finale tegen Zwitserland melden steeds meer media dat Ronaldo op weg is naar Al Nassr in Saoedi-Arabië. Volgens ESPN kan hij daar zo'n 116 miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Santos heeft niet met Ronaldo gesproken over de clubperikelen. "Vandaag heb ik wel met de spelers gesproken, maar we hebben het daar niet over gehad. Ik weet hier ook helemaal niks van. Toen ik hier op de persconferentie aankwam, vertelde iemand mij erover. Maar Cristiano is 100 procent gefocust op het WK."

Portugal-Zwitserland begint dinsdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd). De winnaar neemt het in de kwartfinales op tegen Marokko of Spanje, die eerder op de dag om 16.00 uur tegenover elkaar staan.

