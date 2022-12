Luis Enrique niet eens met kritiek op spel Spanje: 'Jij kijkt altijd naar het negatieve'

Bondscoach Luis Enrique is het niet eens met de kritiek op het spel van Spanje na de nederlaag tegen Japan op het WK voetbal. Door het verlies tegen het Aziatische land liep de wereldkampioen van 2010 de groepswinst mis en spelen de Spanjaarden dinsdag in de achtste finales tegen Marokko.

Spanje stond donderdag op voorsprong tegen Japan, maar kreeg na rust in een tijdsbestek van drie minuten twee doelpunten om de oren. De ploeg van Enrique kwam die achterstand niet meer te boven en hield Duitsland op doelsaldo achter zich. Na afloop kreeg Spanje veel kritiek op het feit dat het ook na de 1-0 tegen Japan bleef aanvallen.

Toen Enrique daags voor de wedstrijd tegen Marokko een vraag kreeg hoe zijn ploeg met die tegenslag is omgegaan, moest de journalist het ontgelden. "Het antwoord is eenvoudig. Jij praat met mij over tien minuten. Japan was slechts tien minuten superieur in de bijna driehonderd minuten die we op dit toernooi hebben gespeeld."

"Er zullen meer slechte minuten volgen naarmate we verder in het toernooi komen. Maar ik leg de nadruk op het positieve. Jij kijkt alleen maar naar het negatieve. Op dit toernooi wordt op basis van resultaat bepaald hoeveel risico's er genomen worden. Maar als wij aan de winnende hand zijn, blijven we aanvallen."

Spanje ging met 2-1 onderuit tegen Japan. Foto: Getty Images

'Marokko heeft een geweldige ploeg'

Enrique gaat ook tegen Marokko geen concessies doen aan zijn aanvallende speelstijl. "Maar dat betekent niet dat we negentig minuten lang de wedstrijd moeten gaan domineren. We spelen tegen een team van een hoog niveau. Marokko heeft een geweldige ploeg en is een van de fitste teams op dit WK."

Het Education City Stadium in Al Rayyan zal dinsdag voor een groot deel door Marokkaanse fans bezet zijn. Enrique is niet bang dat een mogelijk intimiderende sfeer invloed heeft op zijn spelers. "We vinden het juist geweldig. Wij kunnen heel goed overweg met Marokkanen."

Marokko-Spanje gaat dinsdag om 16.00 uur van start. De winnaar van het duel neemt het in de kwartfinales op tegen Portugal of Zwitserland. Die landen staan dinsdag om 20.00 uur tegenover elkaar.

