Marokko wil historie schrijven tegen Spanje: 'Moeten onze emoties bedwingen'

Bondscoach Walid Regragui gelooft in de kansen van Marokko om voor het eerst de kwartfinales te halen op een WK voetbal. Hij beseft dat de achtste finale dinsdag in de Qatarese hoofdstad Doha tegen Spanje een historisch duel kan worden en hoopt dat zijn spelers met die druk om kunnen gaan.

"We willen de mensen in Marokko en alle andere Marokkanen over de hele wereld trots en blij maken. We gaan alles geven", zei Regragui maandag op een persconferentie in Doha.

Het bereiken van de achtste finales was al een mijlpaal voor Marokko. Door België (2-0) en Canada (2-1) te verslaan en gelijk te spelen tegen Kroatië (0-0) haalden de 'Leeuwen van de Atlas' voor het eerst in 36 jaar de laatste zestien op een WK. Een plek in de kwartfinales zou een primeur zijn.

"Mijn spelers weten wat ze kunnen bereiken en dat is goed", vervolgde Regragui. "Aan de andere kant moet dat niet voor te veel druk en emotie zorgen. We moeten onze emoties onder controle houden. Alleen dan kunnen we ook tegen Spanje laten zien hoe goed we zijn."

Net als tijdens de groepsfase zal het stadion in Doha vooral gevuld zijn met Marokkaanse fans. Daarnaast krijgt Marokko steun van fans uit andere Afrikaanse en Arabische landen, zeker nu alle anderen landen uit Afrika en het Arabisch gebied zijn uitgeschakeld.

"We kunnen hier wel twee stadions vullen met mensen die ons steunen in Qatar", zei Regragui. "Eerst juichten alleen de Marokkanen voor ons. Nu doen de Afrikanen en Arabieren het ook. Daar zijn we uiteraard blij mee."

Vreugde bij Marokko na de 1-0 van Hakim Ziyech tegen Canada. Foto: Getty Images

'We kijken graag naar het Spaanse voetbal'

Regragui benadrukte dat Spanje de favoriet is. "Spanje is een van de beste landen ter wereld. Ze hebben de kwaliteiten om hier in Qatar de titel te pakken. Wij willen verrassen. Iedereen bij Marokko kan dit fysiek aan. Het wordt een mentaal spel. We benaderen het als een finale."

De confrontatie tussen Spanje en Marokko is extra bijzonder omdat een aantal Marokkaanse spelers, onder wie Sevilla-spits Youssef En-Nesyri, in de Spaanse competitie speelt of heeft gespeeld. Bovendien liggen de landen dicht bij elkaar.

Regragui: "Wij Marokkanen kijken graag naar het Spaanse voetbal. Er is veel respect van beide kanten. Spanje heeft meer WK-ervaring en heel veel kwaliteit, maar wij geloven in onze kansen."

Marokko-Spanje begint dinsdag om 16.00 uur in het Education City Stadium en staat onder leiding van de Argentijnse scheidsrechter Fernando Rapallini.

