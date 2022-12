Bondscoach Senegal verrast door aantal tegengoals tegen 'heel goed' Engeland

Bondscoach Aliou Cissé vindt dat Senegal op dit moment nog kwaliteit mist om bij de beste acht landen van de wereld te horen. De kampioen van Afrika verloor zondagavond in de achtste finales van het WK voetbal met 3-0 van Engeland.

"We hebben jaren hard gewerkt om de beste ploeg van Afrika te worden, maar nu stonden we tegenover een van de beste teams ter wereld. Dat verschil heb je kunnen zien. Engeland was heel goed en wij waren niet op ons topniveau", zei Cissé op zijn persconferentie na de wedstrijd in het Al Bayt Stadium.

Senegal kreeg in de beginfase wel goede kansen tegen de verliezend EK-finalist van 2021, maar die werden niet benut. Engeland toonde zich effectiever door vlak voor rust via Jordan Henderson en Harry Kane toe te slaan. Bukayo Saka maakte er in de 57e minuut ook nog 3-0 van in het Qatarese Al Khor.

Hoewel het kwaliteitsverschil overduidelijk was, viel het aantal tegendoelpunten Cissé wel rauw op zijn dak. "Onze defensie is altijd onze kracht geweest. We krijgen niet vaak doelpunten tegen en al helemaal niet drie in één wedstrijd. Dat kwam wel als een verrassing voor mij. Verdedigend kunnen we juist het verschil maken."

Senegal haalde voor het eerst sinds 2002 de achtste finales van het WK, maar was daarin kansloos tegen Engeland. Foto: Getty Images

'We hebben Mané zeker gemist'

Hoe dan ook kan Senegal terugkijken op een verdienstelijk WK. 'Les Lions de la Teranga' overleefden een groep met Nederland, Ecuador en Qatar en haalden zo voor het eerst sinds 2002 de laatste zestien op het mondiale eindtoernooi. En dat terwijl sterspeler Sadio Mané vlak voor het WK geblesseerd afhaakte.

"We hebben Mané zeker gemist dit toernooi. Maar ik ben tevreden wat het team in vier wedstrijden heeft laten zien. We moeten hier weer lering uit trekken", zei Cissé, sinds 2015 de bondscoach van Senegal. Hij ziet het Afrikaanse voetbal wel steeds beter worden.

"De infrastructuur in Afrika is verbeterd en er worden steeds meer coaches opgeleid. We hebben nog meer technisch directeuren en een betere arbitrage nodig, maar daar wordt aan gewerkt. Je wint het WK niet zomaar. Het gaat de goede kant op. We kunnen nu niet stoppen als we dit toernooi op een dag willen winnen."

