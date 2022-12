Southgate blij met sleutelrol van jongelingen bij 'meedogenloos' Engeland

Bondscoach Gareth Southgate is erg tevreden met wat Engeland zondag liet zien in de achtste finales van het WK voetbal in Qatar. 'The Three Lions' hadden weinig moeite met Senegal (3-0) en treffen nu Frankrijk.

"We waren meedogenloos en waren met én zonder bal goed. Senegal was in het begin heel energiek en zette goed druk, maar wij waren gevaarlijk in de omschakeling. We hebben een moeilijke wedstrijd heel makkelijk laten lijken", zei Southgate.

De bondscoach complimenteerde jongelingen Jude Bellingham (assist), Phil Foden (twee assists) en Bukayo Saka (doelpunt), die goed speelden tegen Senegal. Hij vindt dat ze zich uitstekend ontwikkelen.

"We hebben een aantal superjonge spelers in wie we geloven, met vanavond Jude, Phil en Bukayo in het bijzonder", zei hij. "Het gaat de goede kant op met ze. De progressie die ze boeken is fenomenaal."

Southgate kijkt uit naar de ontmoeting met regerend wereldkampioen Frankrijk. "Ze hebben een uitstekend team met geweldige spelers. We zullen ons topniveau moeten halen."

Engeland en Frankrijk treffen elkaar zaterdag om 20.00 uur. Een dag eerder staat Nederland tegenover Argentinië. De twee andere kwartfinaleduels zijn nog niet bekend.

Jude Bellingham was een van de uitblinkers tegen Senegal. Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen