Sterling vliegt terug naar Engeland vanwege gewapende overval op zijn huis

Raheem Sterling is zondag teruggevlogen naar Engeland. De aanvaller van Chelsea keerde vanuit Qatar terug naar zijn thuisland vanwege een gewapende overval op zijn huis in Londen.

Engeland won zondag in de achtste finales van het WK voetbal in Qatar met 3-0 van Senegal. Een uur voor de wedstrijd maakte de Engelse voetbalbond FA dat Sterling vanwege een "familieomstandigheid" ontbrak.

Later maakten Engelse media bekend dat er een overval was gepleegd op het huis van de Engelse international. Zijn familieleden waren tijdens de overval aanwezig. De 27-jarige Sterling besloot daarom naar Londen te vliegen om te kijken of alles in orde is en steun te bieden.

De Engelse bondscoach Gareth Southgate kon niet zeggen of de vleugelspeler later weer terugkeert naar Qatar. "Dat weet ik echt niet. Op dit moment is het een situatie waar hij samen met zijn familie mee om moet gaan. Ik wil hem niet onder druk zetten. Soms is voetbal niet belangrijkste en komt familie op de eerste plaats."

Aanvoerder Harry Kane van Engeland betuigde steun aan Sterling. "Onze gedachten zijn bij hem en zijn familie. Het is een privéaangelegenheid, maar het is nooit makkelijk als een van je ploeggenoten of vrienden met zoiets te maken krijgt. We zullen het dag per dag moeten bekijken."

Engeland neemt het zaterdag om 20.00 uur in de kwartfinales van het WK op tegen Frankrijk. De titelverdediger won zondag met 3-1 van Polen.

Eerder

Aanbevolen artikelen