Engeland wint eenvoudig van Senegal en treft Frankrijk in kwartfinales WK

Engeland heeft zich zondag eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was met 3-0 te sterk voor Senegal en treft Frankrijk bij de laatste acht.

Engeland had het bijna een helft lang lastig met Senegal, maar kwam enkele minuten voor rust op voorsprong via Jordan Henderson. Vlak voor de onderbreking maakte Harry Kane de 2-0 en vroeg in de tweede helft breidde Bukayo Saka de marge verder uit.

In de kwartfinales neemt Engeland het zaterdag om 20.00 uur op tegen Frankrijk. De titelverdediger was zondag in de achtste finales met 3-1 te sterk voor Polen.

Het wordt de derde ontmoeting tussen Engeland en Frankrijk op een WK. De laatste keer dat de twee toplanden elkaar op een mondiaal eindtoernooi troffen was in 1982. Toen wonnen de Engelsen met 3-1. Ook in 1966 waren ze de sterkste in een groepsduel: 2-0.

Harry Kane (links) maakte de 2-0 voor Engeland. Foto: Getty Images

Senegal verzuimt score te openen

Engeland begon matig aan de wedstrijd in Al Khor. 'The Three Lions' maakten het spel, maar konden lange tijd nauwelijks gevaar stichten.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Senegal. Een schot van Boulaye Dia werd gekraakt, waarna Ismaïla Sarr van dichtbij over schoot. Na een half uur werd de kampioen van Afrika opnieuw gevaarlijk, maar ditmaal stuitte Boulaye Dia op Jordan Pickford.

Aan de andere kant kwamen de Engelsen zeven minuten voor rust vrijwel uit het niets wel tot scoren. Henderson schoof de bal in de rechterhoek uit een voorzet vanaf links van Jude Bellingham.

Bukayo Saka besliste de wedstrijd vroeg in de tweede helft. Foto: Getty Images

Kane verdubbelt voorsprong

Twee minuten later kreeg Kane de kans op de 2-0, maar zijn schot ging naast. Op slag van rust verdubbelde de aanvaller wel de voorsprong. Bij een counter kwam Kane oog in oog te staan met doelman Édouard Mendy en schoot hard raak.

In de tweede helft kwam Engeland al snel op 3-0. Saka tikte van dichtbij raak op aangeven van Phil Foden en maakte zijn derde treffer op dit WK.

In het vervolg van de wedstrijd werd het publiek nauwelijks meer vermaakt. Engeland geloofde het wel en Senegal kon geen vuist meer maken.

