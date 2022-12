Nagatomo wil dat Japanners als samoerai vechten in achtste finale tegen Kroatië

Linksback Yuto Nagatomo heeft er bij zijn Japanse ploeggenoten op aangedrongen dat ze in de achtste finale van het WK voetbal tegen Kroatië "de samoeraiinstelling aan de rest van de wereld moeten laten zien". Japan en Kroatië treffen elkaar maandag op het toernooi in Qatar.

"Voor de strijd poetsten de samoerai hun wapens en verfijnden ze hun techniek, maar als ze vervolgens in de strijd bang waren, was dat allemaal niets waard", zei de 36-jarige Nagatomo, die bezig is aan zijn vierde WK, zondag tegen de media.

"Het is hetzelfde bij voetbal. Natuurlijk zijn tactiek en techniek belangrijk, maar als we bang zijn, maakt het niet uit hoe vaak we getraind hebben in de afgelopen vier jaar, want die techniek zal ons niet helpen."

Moed is het belangrijkste is volgens de oud-speler van Internazionale. Japan, dat won van Duitsland en Spanje, bereikte nog nooit de laatste acht. De Aziaten verloren op het WK van 2018 in de knock-outfase met 3-2 van België, nadat ze met 2-0 hadden voorgestaan.

"De afgelopen vier jaar zijn lastig voor me geweest, maar ik denk dat we dat allemaal hebben verwerkt en beter zijn geworden als spelers", zei Nagatomo. "Ik speel al bijna vijftien jaar voor Japan en voor zover ik kan zien, is dit het sterkste team dat we ooit op het WK hebben gehad."

Japan en Kroatië spelen maandag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) tegen elkaar.

Yuto Nagatomo en Ritsu Doan na de overwinning op Spanje in de groepsfase. Foto: Getty Images

