Oranje leeft toe naar kwartfinale: 'Niet alleen Messi is van wereldniveau'

Het Nederlands elftal leeft met vertrouwen toe naar de kraker tegen Argentinië vrijdag in kwartfinales van het WK voetbal in Qatar. Het wordt voor veel spelers bijzonder om te spelen tegen Lionel Messi, die op zijn vijfde en laatste WK wereldkampioen wil worden. Maar dat moet niet leiden tot te veel ontzag.

"We zijn hier in Qatar om wedstrijden te winnen en dan moet je niet te veel kijken naar tegen wie je speelt", benadrukt Cody Gakpo. Captain Virgil van Dijk staat er net zo in. "Het is niet Van Dijk tegen Messi of Nederland tegen Messi. Het is Nederland tegen Argentinië. Ze hebben meer spelers van wereldniveau dan Messi."

Het respect van Van Dijk voor Messi is wel groot. In tegenstelling tot veel andere Oranjespelers speelde de verdediger op clubniveau al meermaals tegen de zevenvoudig wereldvoetballer van het jaar.

"Ik vind Messi een van de beste spelers aller tijden, hij heeft veel betekend voor het voetbal", zegt Van Dijk. "Het is een eer om tegen hem te spelen."

Mede door een goal van Lionel Messi was Argentinië in de achtste finales te sterk voor Australië. Foto: Getty Images

'Dat biedt perspectief'

De kwartfinale tegen Argentinië is op papier de zwaarste opgave voor Oranje tot dusver dit WK. De tweevoudig wereldkampioen begon met een verrassende nederlaag tegen Saoedi-Arabië, maar daarna werden Mexico, Polen en Australië verslagen.

Oranje lijkt eveneens in het toernooi te groeien. "Eerlijk is eerlijk, om Argentinië te kunnen verslaan moeten we beter spelen dan tegen de Verenigde Staten", vertelt Denzel Dumfries. "Ik heb er vertrouwen in dat dat kan. We weten wat beter kan en beter moet."

Gakpo: "In de tweede helft tegen de VS hebben we bij vlagen goed gevoetbald. Dat biedt perspectief voor vrijdag."

De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië begint vrijdag om 20.00 uur in het Lusail Stadium. Het wordt de eerste confrontatie tussen de twee landen sinds de halve finale van het WK 2014 in Brazilië. Toen stond het na 120 minuten 0-0 en ging Oranje ten onder in de strafschoppenserie.

Oranje bij de beste acht op WK 1974: Tweede

1978: Tweede

1994: Kwartfinales

1998: Vierde

2010: Tweede

2014: Derde

2022: Minimaal kwartfinales

2:09 Afspelen knop Hoe een sportpsycholoog Dumfries hielp bij zijn heldenrol tegen VS

Eerder

Aanbevolen artikelen